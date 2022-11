Invertir en borsa: carteres de valors a curt, mitjà i llarg termini

Invertir és un camí per aconseguir que el nostre capital sigui més eficient i incrementar els nostres estalvis. Els grans gurus tenen la màxima que els diners han de treballar per nosaltres i no al revés. No obstant això, perquè comenci el procés hem de tenir estalvis i prendre la decisió gens arbitrària de posar-los al mercat de valors amb el risc que això comporta. I abans de començar, hem de saber que depenent de les nostres necessitats i de la nostra situació personal haurem d'optar per un tipus d'estratègia d'inversió o un altre. ¿Busquem seguretat econòmica o estem disposats a assumir riscos? ¿Prioritzem recuperar la nostra inversió en el menor temps possible o podem prescindir dels nostres diners al llarg de mesos?

Estudiar de manera particular la nostra situació i circumstàncies és un pas essencial per triar en quin tipus de valors invertir.

La cartera d'inversions és el conjunt d'actius financers que tenen una persona física o jurídica i, des d'un punt de vista temporal, es classifiquen a curt, mitjà i llarg termini. La seva diferència principal rau en el temps que trigarem a recuperar la inversió financera i triar les unes o les altres dependrà del perfil de l'inversor i les seves circumstàncies.

Abans de continuar llegint: ¿vols saber com és el teu perfil com a inversor? Contesta aquestes preguntes i et direm si tens propensió al risc o si ets més moderat dels que et penses.

Estàs disposat a invertir part dels teus estalvis?

Quin percentatge dels teus estalvis estàs disposat a invertir-hi?

En cas de possibles pèrdues, quant estaries disposat a perdre?

Estàs pensant a invertir en...

Com a inversor Quines són les teves expectatives?

Quin és l'objectiu de les inversions?

Quants anys portes operant als mercats financers?

Què significa per tu la paraula risc?

Estaries disposat a invertir a ISR?

Durant quant de temps estàs disposat a mantenir les teves inversions?

Sabent quin és el teu perfil com a inversor és possible determinar quins són els productes financers més apropiats per destinar-hi diners per aconseguir guanys. Això no només permet encertar la contractació inicial, sinó també diversificar la cartera d'una manera òptima. Per prendre una decisió entre una inversió a curt, mitjà o llarg termini, hem d'estudiar les diferències entre cadascuna, ja que, segons el nostre objectiu a l'hora d'invertir, ens hem de plantejar un tipus d'inversió o una altra.

El primer pas és plantejar-se si busquem liquiditat o rendibilitat de cara al futur. ¿Volem comprar-nos un pis d'aquí uns anys? ¿Necessitem estalviar per a un cotxe? ¿O busquem una inversió a llarg termini per a la universitat dels nostres fills? Cada objectiu és diferent, però també la situació, les circumstàncies o la disposició al risc de cada persona.

Invertir a curt termini (màxim un any)

Les inversions de curt termini s'estenen com a màxim un any i es consideren actiu circulant. És la millor opció si vols obtenir una rendibilitat ràpida sense exposar els teus diners massa temps i, un altre punt a favor seu, en la majoria dels casos aquest tipus d'estratègia no requereix una quantitat elevada de capital.

Aquest tipus d'estratègia suposa un risc més gran que una inversió més llarga, ja que a curt termini és molt difícil esbrinar com evolucionarà la borsa. Per tant, un inversor que inverteixi a curt termini estarà assumint un alt nivell d'incertesa i risc.

Invertir a mitjà termini (2 a 5 anys)

Aquest tipus d’inversió compta amb un horitzó de fins a cinc anys. Si comptem amb estalvis aturats en un compte corrent i sabem que no els utilitzarem en aquest termini de temps, una alternativa és invertir a mitjà termini. Aquest tipus d'estratègia no busca liquiditat, sinó una exposició més gran a actius de més risc que tinguin més potencial de revaloració de cara al futur. El punt positiu és que, en cas de grans caigudes, els marges no són tan estrets com a curt termini i comptem amb més temps per recuperar la nostra situació prèvia.

Invertir a llarg termini (10 anys o més)

Si els teus objectius a curt i mitjà termini estan coberts i tens uns estalvis que puguis invertir amb menys urgència, pots optar per una inversió a llarg termini. Aquest tipus d'inversions han de tenir un horitzó temporal mínim de deu anys, el risc és moderat i tenen altes expectatives de rendibilitat, per la qual cosa són les més recomanables.

Però, ¿per què el seu risc és menor que les inversions a curt o mitjà termini? La resposta està en el temps. Aquest és el millor aliat per a l’inversor i, si t’equivoques, tens més temps per esmenar l’error. A més, en aquest tipus d'inversions, la volatilitat de la renda variable passa de ser un problema a una oportunitat i, si adoptem una mirada de llarg termini, és normal que l'economia amb el pas dels anys creixi (si partim de dades històriques). El mercat és cíclic i, amb el pas del temps, sempre es recupera de les caigudes.

Conclusions

Una opció segura és triar una estratègia mixta i combinar inversions a curt termini amb altres a mitjà/llarg. En comptes de concentrar-nos en un sol tipus d’inversió, aquest tipus d’estratègia busca equilibrar la cartera de valors combinant el rendiment i el risc. Si les circumstàncies ens ho permeten, aquest tipus d’estratègia és la més segura.

