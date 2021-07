Participa en el Joc de l'Estalviador

Fa molts anys que sentim que important que és estalviar i planificar el futur per pagar-nos els estudis, donar l'entrada d'una casa, comprar-nos un cotxe, tenir un coixí per a qualsevol imprevist que ens pugui sorgir o preparar la nostra jubilació. Però de vegades estalviar pot resultar una tasca complexa o impossible. El que és clar és que com més aviat comencem a estalviar, millors seran els resultats.

Més de la meitat dels espanyols no superen els 50 euros d'estalvi al mes i la raó principal és perquè no saben com fer-ho. La majoria de famílies ingressen la seva nòmina i comencen a pagar despeses fixes: llum, lloguer o hipoteca, telèfon, préstecs... Però, saps quin és el primer pas per començar estalviar?

Segur que ho has endevinat, el primer de tot és crear un pressupost per tenir controlats els ingressos i les despeses fixes. D'aquesta manera, serem conscients de quina és la nostra capacitat d'estalvi. Però una vegada que fem una llista amb totes les nostres despeses... ¿podem retallar-ne alguna?

La despesa conscient ens pot ajudar a enfocar el nostre estalvi i posar el focus en el que realment ens fa feliços. Per això hem de revisar els comptes i identificar aquestes despeses que realment ens fan feliços. Segurament hi hagi moltes despeses que no diuen res de nosaltres i que estan limitant la nostra capacitat d'estalvi. Un cop tenim clar de quines despeses podem prescindir, podrem valorar quants diners podem estalviar al mes. Però, com podem fer-ho de forma fàcil i automàtica?

Aquest mètode d'estalvi automàtic no es basa en la teva força de voluntat i et permetrà fer-ho de forma més fàcil. El truc és senzill, una vegada que t’ingressin la nòmina, aparta la quantitat de diners que vulguis guardar. No ho deixis per a final de mes. Imagina que és com si t’estiguessis pagant a tu mateix.

Per fer-ho només has de configurar una transferència automàtica periòdica des del compte en què cobres la nòmina cap al compte d'estalvi. Quan aconsegueixis fer-ho, estaràs preestalviant cada mes.

Si aconseguim marcar-nos uns objectius, establir un pressupost i practicar una despesa conscient, aconseguirem estalviar cada mes i estarem més a prop d'aconseguir el nostre...

Si portem a terme una bona planificació de les nostres finances, estarem més a prop d'aconseguir els nostres objectius, i serem més feliços.