Serveis unificats, un estalvi de temps i diners

Ja s'ha acabat oficialment l'estiu i comencem a patir les conseqüències de la "costa" de setembre. Durant aquest mes, les despeses provoquen que moltes famílies hagin de fer un esforç econòmic. És l'hora de tornar a la rutina laboral i perfeccionar aquelles ‘skills’ pendents com les classes d'idiomes o algun curs que necessitem per ocupar el nostre lloc de treball. Ha arribat la tornada a l'escola i això implica comprar llibres nous, material escolar i roba nova. I les despeses de la llar, que després d'un període de vacances toca tornar a omplir la nevera i el rebost o reprendre les reparacions a casa que teníem pendents.

Per fer front a aquestes despeses podem fer cas de la regla de les 3R: reduir, reutilitzar i reciclar. D'aquesta manera evitarem que surtin de la nostra butxaca uns euros extra a final de mes. També podem realitzar petits canvis en els nostres hàbits de consum que ens ajudin a reduir les despeses. Per exemple, podem prioritzar els aliments frescos i de temporada als processats, la nostra economia ens ho agrairà, però també la nostra salut. Podem controlar els cafès o esmorzars que fem diàriament fora de casa i intentar prendre'ls abans de sortir o, sempre que puguem, optar per anar caminant als llocs. També podem plantejar-nos unir les nostres factures.

Serveis unificats, una forma d'estalviar

A l'hora de contractar diferents serveis, podem optar per unificar proveïdors. Això comporta diferents avantatges ja que podem trobar ofertes en el preu al contractar el mateix servei amb un proveïdor. Estem parlant dels paquets convergents, una tendència que cada vegada s'ha generalitzat més entre els consumidors. Generalment els usuaris contracten amb la mateixa companyia el telèfon fix, les línies mòbils i el pack televisió. Però ara les companyies de telecomunicacions estan apostant per oferir altres tipus de serveis com domòtica o alarmes per a la llar, entre d'altres.

O contractar el gas natural i l'electricitat amb una mateixa comercialitzadora pot ajudar-nos a estalviar temps i diners. En primer lloc, a nivell econòmic presenta múltiples avantatges perquè les companyies solen oferir descomptes en les tarifes i, tenint totes les despeses juntes, podràs veure els teus hàbits de consum i afegir o suprimir serveis segons els necessitis.

Així mateix, una altra de les coses que pots fer per estalviar diners a final de mes és unificar les pòlisses d'assegurança amb la mateixa companyia. Les asseguradores solen bonificar amb ofertes i descomptes els clients que contracten amb ells més d'una pòlissa, de manera que a final de mes la nostra butxaca ho agrairà.

Si tens l'assegurança del cotxe amb una companyia, la de la llar amb una altra i la pòlissa de l'assegurança de salut d'altra banda, pots unificar-les. Contractar totes les assegurances sota una mateixa asseguradora és sens dubte una oportunitat d'estalvi. Això sí, assessora't bé per assegurar-te que no renuncies a cap de les cobertures que t'interessen. Si reagrupes totes les teves pòlisses amb una companyia veuràs com mes a mes podràs anar estalviant uns diners extra.

El valor del temps

Unificar les pòlisses, els serveis energètics o les línies telefòniques no només suposa un estalvi a la nostra butxaca, també ens ajuda a estalviar temps i no hem d'oblidar que el temps és or. La comoditat que vinguin totes les factures juntes ens ajudarà a revisar-les molt més ràpid i a tenir-ho tot controlat. Això ens permetrà optimitzar el temps que dediquem a revisar factures. O, a l'hora de voler plantejar un dubte o reclamació, ho podrem fer amb el mateix servei d'atenció a client, per la qual cosa simplificarem la feina.

Què faràs amb el temps i diners que hagis estalviat?