Més de la meitat dels espanyols van comprar pipes de gira-sol l’any passat

Tal com desvetlla l'estudi “El consum de pipes de gira-sol a Espanya 2022”, elaborat per Metroscopia per a Pipas Usa, les pipes de gira-sol se situen en les primeres posicions quant a freqüència de consum de snacks, ja que el 29% dels enquestats afirmen fer-ho amb una freqüència alta, ja sigui diàriament (12%) o durant els dies laborals (17%) sent el millor moment per consumir-los els caps de setmana (22%).

L'atribut més valorat pels espanyols de les pipes de gira-sol és el seu sabor (78), seguit del preu assequible (42%) i la facilitat de comprar-les a qualsevol botiga (38%)

Bons moments acompanyats de pipes de gira-sol

Encara que el consum de pipes de gira-sol es produeix durant tot l'any, algunes èpoques incentiven més el consum que altres. Igual que es relaciona l'època estiuenca amb passar moments agradables, també es relaciona amb les pipes de gira-sol, i és que el 29% dels espanyols declaren incrementar-ne el consum durant els mesos d'estiu. Una xifra que puja fins al 64% en el cas dels joves entre 16 i 19 anys. Tot i això, el 48% consumeix pipes de gira-sol en qualsevol època de l'any.

El moment de consum favorit de les pipes de gira-sol és gaudint d'una pel·lícula, sèrie o programa de televisió (72%) seguit de companyia d'amics (44%) i d'estar sol a casa (42%)

La majoria dels espanyols consideren el seu consum com a part d'un costum molt arrelat del país, una cosa cultural. El 58% relaciona el consum de pipes de gira-sol amb el gaudi, el 50% amb compartir-les amb amics i família i un 39% el transporta a la seva infància, especialment als consumidors de més de 40 anys.

Molt més que un snack

Més enllà de la unió i els bons moments que transmeten les pipes de gira-sol, la gran majoria dels consumidors són conscients dels seus múltiples beneficis per a la salut.

Les persones entre 30 i 39 anys són les que més valoren la versatilitat de la pipa com a ingredient per a receptes

El 44% sap que són riques en fibra i que prevenen el restrenyiment, el 43% que milloren l'estat d'ànim i el 31% que són bones per al cor. I és que, efectivament, les pipes de gira-sol són un fruit sec nutritiu amb infinitat de beneficis als quals s'afegeixen també, entre d'altres, el seu alt contingut en vitamina E i la seva ajuda al funcionament del sistema immunitari. Tots aquests factors han fet que cada vegada s'introdueixin més en les noves tendències de la cura de l'alimentació i que siguin moltes les persones que les afegeixin a la seva vida diària.

Espanya és un dels mercats més importants per als productors de llavors de gira-sol dels Estats Units. Les llavors de gira-sol cultivades en diversos estats com Dakota del Nord, Dakota del Sud o Kansas, entre d'altres, són curosament triades i processades seguint els estàndards de qualitat més grans per satisfer les necessitats del consumidor espanyol, que valora l'alta qualitat, sabor i gran mida de les llavors de gira-sol nord-americanes, al costat dels seus baixos preus i atributs saludables.

Dos de cada tres espanyols desconeixen que les pipes de gira-sol que es consumeixen a Espanya són produïdes en altres països

La producció de llavors de gira-sol del mercat nord-americà es diferencia per la qualitat, la mida i la capacitat per desenvolupar híbrids no OGM (organismes genèticament modificats).