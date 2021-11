Com podem ajudar les famílies que estan passant per un mal moment econòmic?

Contingut ofert per:





Hem entrat a la recta final perquè comenci una de les èpoques més esperades de l'any: el Nadal. Són dates en què tornem a veure aquells familiars que no havíem vist en tot l'any o d’organitzar el clàssic sopar nadalenc amb amics o excompanys de feina que veiem molt de tant en tant. El Nadal sempre ve carregat de retrobaments, abraçades, emoció pels que falten i, tot cal dir-ho, un gran desemborsament econòmic.

Si ens posem a fer comptes entre la despesa dels dinars i sopars, els regals, els dècims de loteria… Per molta paga extra que rebem al desembre ens veiem ficats en una espiral de despeses que ens fa més costeruda la temuda costa de gener.

Però si aquesta època és difícil per la despesa que suposa en qualsevol llar, imaginin en aquelles llars que es troben en una mala ratxa econòmica. Per a totes aquelles famílies que estan passant un “mentrestant”, el Nadal és una època especialment dura. Però aquestes dates, a més de ser una època de retrobaments i felicitat, també poden estar marcades per la solidaritat. A més, podem aprofitar per transmetre als nostres fills valors tan importants com el respecte, la igualtat, la solidaritat o la pau a través del nostre exemple. Però, quines coses podem fer?

Fer una donació

Moltes vegades acumulem a casa joguines o roba pràcticament noves que els nostres fills ja no utilitzen i que a un altre nen li podrien ser de gran utilitat perquè no rebran regals aquest Nadal. Aquestes dates són una gran oportunitat per parlar amb els fills i entre tots revisar aquelles coses que estan en bon estat per poder-les donar. Es pot fer en una ONG o alguna família que coneguem que sapiguem que està passant per un mal moment. Recollida d'aliments

A finals de novembre sol començar la campanya de recollida d'aliments per repartir els productes entre les famílies que passen per un mal moment. Normalment se solen col·locar als supermercats per recollir aliments o donacions econòmiques. Amb la nostra col·laboració podem portar una mica de felicitat a alguna llar que ho necessiti. Voluntari en menjador social

Els menjadors socials ajuden moltes persones a tenir un àpat calent al dia. El nostre temps també és una cosa amb què podem ajudar altres persones. Podem fer-nos voluntaris i ajudar en un menjador social a servir el menjar o cuinar-lo. Una picada d'ullet a una família que sabem que està passant un mal moment

Moltes vegades no cal anar-se'n gaire lluny per ajudar una família que està passant una mala situació econòmica. Potser uns amics que s'han quedat sense feina o uns pares dels companys de classe dels fills. Segur que convidar aquell nen a berenar a casa o al cinema amb els nostres fills fa somriure aquella família que ara no s’ho pot permetre. Organitzar recollides de fons a les xarxes socials

Les xarxes socials com Facebook o Instagram donen l'opció als usuaris d'organitzar recaptacions de fons per a ONG i difondre-les entre els seguidors perquè tots hi aportin un granet de sorra i ajudin algú perquè el Nadal sigui més fàcil.

Recordem que no cal que sigui Nadal per ser solidari. Ho podem ser els 365 dies de l'any.