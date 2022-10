Els 5 millors Paradors per abraçar la tardor

Parador de Gredos

Gredos va ser el lloc escollit per construir el primer parador el 1928, cosa que el converteix en el més antic de la xarxa de Paradors. D'estil rústic, presenta un majestuós edifici d'enormes parets de pedra on gaudir d'uns paisatges únics, i és que les vistes de la Serra de Gredos des de les terrasses són sensacionals.

L'antic pavelló de caça d'Alfons XII, situat en un pinar exuberant, és un lloc perfecte per a llargues passejades i excursions, com és el cas del Puerto del Pico, on trobar una de les calçades romanes més ben conservades, o la clàssica ruta de les Cinco Lagunas de Gredos.

A més, el Parador de Gredos ofereix una sèrie d'experiències d'ecoturisme a través del programa “Naturaleza para los Sentidos”, un projecte que crea oportunitats per als habitants de l'entorn rural on es troba el Parador i ajuda a preservar i protegir la biodiversitat, la història i cultura. D'altra banda, si vols endinsar-te al món de la micologia, el Parador de Gredos organitza cursos d'iniciació al món dels bolets durant els mesos d'octubre i novembre, una oportunitat única per conèixer totes les possibilitats que d’aquest deliciós aliment.

Tot això converteix el Parador i la Serra de Gredos en un dels llocs més seductors de la zona, amb paisatges i pobles entranyables i una gastronomia a l'alçada amb la millor cuina local i vins d'avantguarda.