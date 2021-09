L’snack que l’ajuda a cuidar-se durant tot l’any

Contingut ofert per:





El setembre és el mes de la ‘rentrée’ per excel·lència. Els bons propòsits se sumen a la llista de coses per fer per començar el curs amb bon peu i, sens dubte, practicar exercici i reprendre una alimentació sana hi tenen un lloc preferent. I és que després dels excessos de l’estiu, res va més bé que tornar a la rutina i cuidar-se. No obstant s’ha de vigilar i no caure en les restriccions extremes o en les anomenades dietes miracle. Tal com explica la ‘coach’ i experta en nutrició Naroa Beroz “una dieta ha de seguir les pautes de la piràmide alimentària per ajudar la persona a perdre pes, però sobretot ha de reeducar i ensenyar a menjar de manera saludable. No serveix de res menjar bé durant un temps limitat si quan es torna a la normalitat no s’han après nous hàbits”. Com hem assenyalat, l’exercici és una part important d’aquesta ‘reeducació’ que tots volem de cara al setembre.

En paraules de l’experta “l’exercici serveix tant per perdre pes com per guanyar salut. Amb l’edat la composició corporal va canviant, perdem massa muscular i al practicar exercici regularment aconseguim mantenir aquest múscul tan necessari per prevenir possibles trencaments de maluc, problemes d’esquena o fins i tot l’osteoporosi. Sense oblidar que el múscul és un teixit actiu que consumeix una gran quantitat de calories”. L’ideal seria mantenir una rutina d’entrenament adaptada a les capacitats de la persona i acompanyar-la d’una dieta sana. El problema és que moltes de les persones que volen començar a cuidar-se associen la paraula dieta amb una manera avorrida i repetitiva de menjar, amb passar gana… Res més lluny de la realitat.

Actualment les opcions per seguir una alimentació sana són infinites. “Les dietes amb restriccions estan abocades al fracàs, s’ha de triar sempre un pla personalitzat que es pugui mantenir en el temps”; apunta Beroz. ¿Com aconseguir-ho? Introduint ‘ingredients nous’ en les receptes sanes de tota la vida, com per exemple les pipes de gira-sol. Efectivament, les pipes són un fruit sec nutritiu amb infinitat de beneficis als quals s’afegeixen també, entre altres, el seu alt contingut en vitamina E i la seva ajuda al funcionament del sistema immunitari. Tots aquests factors han fet que s’introdueixin cada vegada més en les noves tendències de la cura de l’alimentació i que siguin moltes les persones que les afegeixin a la seva vida diària, tant per prendre soles o amb amanides, cremes o saltats.

Les pipes de gira-sol donen el toc ‘crunchy’ i saborós a una crema de porro, carbassa i pastanaga. ¿El truc? Afegir-les al final, després de l’emplatat, amb un rajolí d’oli verge extra. També són perfectes per fer arrebossats saludables, per exemple al cuinar pits de pollastre al forn o enriquir qualsevol tipus d’amanida. “No importa d’on vinguin els aliments, sempre que siguin de qualitat i no ens passem amb la ingesta calòrica diària”, diu la nostra ‘coach’. I no hi ha dubte que les pipes de gira-sol són un ingredient top.

Però, a més de ser capaces d’animar els plats que a priori semblen avorrits, s’han revelat com l’snack favorit dels espanyols. I no ho diem nosaltres, ho diu un estudi encarregat per Pipas USA, la denominació que utilitza l’Associació Americana del Gira-sol (National Sunflower Association) a Espanya per anomenar i identificar la pipa de gira-sol procedent dels Estats Units. Amb seu a Dakota del Nord (EUA), aquesta associació sense ànim de lucre representa els interessos dels agricultors i productors de gira-sol nord-americans i promou el consum dels seus derivats en diversos mercats internacionals.

A més, té com a objectiu principal portar a terme projectes d’investigació i desenvolupament per a la selecció de noves varietats, i estudiar noves tècniques de producció i utilització del producte d’acord amb els convenis que subscriu el Departament d’Agricultura dels EUA. I és que el nostre país és un dels mercats més importants per als productors de llavors de gira-sol dels Estats Units. Pel seu baix preu i els seus atributs saludables, aquest aliment és el que elegeixen la majoria d’espanyols per picar entre hores o enriquir els seus plats. També les triem, com no podia ser d’una altra manera, pels seus beneficis per a la salut. Gairebé la totalitat de la mostra, el 97%, està d’acord amb aquesta afirmació. Els atribueixen diferents beneficis com la seva riquesa en fibra (52,1%), la millora de l’estat d’ànim (44,1%) i la seva ajuda a la protecció del cor (31,9%). ¡Són delicioses de mil maneres!

Segons l’estudi ‘Consum de pipes de gira-sol a Espanya el 2021’, elaborat per l’Institut Bilendi per a Pipas Usa les pipes de gira-sol se situen en primera posició pel que fa a preferència de snacks i freqüència de consum. Tant és així que un 30% dels enquestats asseguren que consumeixen pipes setmanalment en el seu temps lliure. El 100% de la població declara haver consumit pipes de gira-sol en els últims 12 mesos i gairebé un 40% afirma fer-ho amb alta freqüència, un 9% ho fa diàriament.

¿Quins són els motius que ens fan elegir-les davant d’altres snack com les crispetes, la fruita seca com ara avellanes o ametlles o, fins i tot, les patates fregides? Les conclusions que s’extreuen d’aquest estudi estableixen que l’atribut més valorat pels espanyols a l’hora de consumir pipes de gira-sol és el seu sabor (74,2%), seguit del fet que tinguin un preu assequible (41,7%) i de la mida de la pipa (39,1%). A més, al nostre país, el consumidor de pipes de gira-sol prefereix adquirir-les al supermercat, en la seva versió salada i amb closca, davant de l’opció de comprar-les ja pelades.

Els bons moments s’acompanyen de pipes

Pel·lícula, amics i… pipes de gira-sol. Parc, passeig i… pipes de gira-sol. Platja, revista i… pipes de gira-sol. Quin dubte hi ha que acompanyen molt bé els millors moments d’oci. I això és precisament el que opinen els enquestats per Bilendi. El seu estudi conclou que el moment de prendre pipes de gira-sol és l’estiu i envoltats d’amics. Vacances, moments agradables i pipes. I és que el 23% dels espanyols n’incrementen el consum durant els mesos d’estiu. Una xifra que puja fins al 48,5% en el cas dels joves d’entre 16 i 20 anys. A més, són diversos els moments quotidians favorits dels espanyols per al consum de pipes de gira-sol, sent el primer disfrutar d’una pel·lícula (70,7%), seguit d’estar sol a casa disfrutant d’aquest aliment (56,4%) i d’una tertúlia amb amics (48,6%). ¡Més de la meitat, el 54,6%, l’associen a disfrutar amb amics i família!

Queda clar que associem les pipes de gira-sol als bons moments i a passar temps amb la gent que estimem.