La importància d'educar la salut i deixar-la a les millors mans Per Andrea San Martín

Seguir una dieta saludable, mantenir-se actiu diàriament, no consumir tabac, evitar el consum d'alcohol o reduir-lo, gestionar l'estrès o mantenir una bona higiene, són consells de l'Organització Mundial de la Salut (OMS) que ens permeten recapacitar sobre quant i de quina manera ens cuidem.

I és que, ¿qui no ha somiat ser Brad Pitt sobre una moto a la pel·lícula del curiós cas de Benjamin Button i cada dia sentir-se més jove?

L'eterna joventut fa referència a un bon funcionament del nostre sistema immune abans d'arribar a un deteriorament, que és allò que es relaciona típicament amb la vellesa. De fet, a mesura que es fan anys, la preocupació per la salut tant física com mental augmenta i s’arriba a la recerca de sumar la deguda qualitat de vida.

I si hi ha la fórmula que desenvolupa una medicina de precisió en què la salut és la protagonista en comptes de la malaltia? Els nous models d’atenció clínica es basen principalment en la prevenció per anticipar-se a la malaltia i evitar arribar a la cura. Per això, s'ofereix una atenció global del pacient amb el focus en l'estat físic, és a dir, el cos, així com en l'estat anímic, les seves emocions.

El futur és trobar la tecla per saber com envellir de forma saludable gràcies a una “atenció globalitzada”, exposa el doctor José Francisco Tinao, cap de la Unitat de Medicina encarregada en la Prevenció, Longevitat i Medicina Integral d'Olympia, centre del grup Quirónsalud que ha obert les portes aquest any al districte financer de Madrid, a l'edifici Caleido al costat del complex Cuatro Torres Bussiness Area, per oferir als seus pacients salut, innovació, coneixement i excel·lència en les cures, mitjançant tres centres ben diferenciats (Lifestyle Center, Sport Center i Medical Center) però integrats en un únic espai.

Aquest nou centre està pensat per oferir una medicina centrada en les persones, amb les noves tendències en salut, i la cura de la salut física, mental i emocional, com a principal objectiu. Però no només per a qui té algun problema de salut, sinó també per a les persones sanes des de la prevenció, el benestar, l'esport, l'exercici físic controlat, la nutrició i per a aquelles persones que es cuiden i prevenen els signes de l'edat.

Per això, la zona Lifestyle Center d'Olympia està centrada en la prevenció, la longevitat i el tractament del pacient crònic amb un enfocament integratiu i funcional per acompanyar les persones a assolir una salut sostenible. Compten amb facultatius de renom nacional i internacional com els doctors Ricardo Sainz de la Cuesta, Noelia Bonfanti, Rafael Arroyo, Eduard Estivill, María Calvo, François Peinado, José Luis Martín del Yerro o José Francisco Tinao mateix, i compten amb unitats especialitzades de Ginecologia, Nutrició, Neurologia, Prevenció, Longevitat i Medicina Integral, Salut en Masculí i Salut en Femení, Dermatologia o Gestió del Descans.

Perquè, com és possible que l'ésser humà aconsegueixi tenir el control de la longevitat? Doncs gràcies al treball d'altres àrees específiques de prevenció cardiovascular i neurovascular, oncoprevenció i prevenció del deteriorament neurocognitiu. La preocupació per la cura, la salut i el benestar està en auge. Tot i això, la sensació de sentir-se bé i sense malalties aparents, no vol dir que s'estigui sa. Són els resultats de les analítiques els que el determinen, igual que altres revisions i valoracions com el camp d’estudi d’una biomecànica o cardiologia avançada. En aquest àmbit, per al diagnòstic i tractament de patologies agudes i cròniques Olympia ha dissenyat un espai medicoquirúrgic anomenat Medical Center.

El nou centre Olympia, del Grup Quirónsalud, aconsella parar esment en la importància de la cura.

El formen especialistes mèdics i quirúrgics per al diagnòstic i tractament de patologies agudes i cròniques, com Carlos Ruiz Escudero, Enrique Puras, Carlos Palomino, Alfredo Castillo, José María Echave-Sustaeta, José Luis Calleja, Luis Abreu, Carlos Durán, María Luisa de Mingo, Javier Rubio, Manuel Chamorro, entre molts altres. I les instal·lacions compten amb un servei de cirurgia major ambulatòria amb la tecnologia més avançada que permeten realitzar les tècniques quirúrgiques mínimament invasives per aconseguir la cirurgia sense ingrés.

Tot això en un espai modern que compta amb 68 consultes d'alta resolució, 25 sales d'exploració i tractament, 4 quiròfans altament equipats, 10 boxes a la zona de reanimació (URPA), 12 boxes d'hospital de dia quirúrgic, 2 sales d'endoscòpies amb equipaments i unes instal·lacions de darrera generació.

Una zona de radiodiagnòstic amb la tecnologia més sofisticada, Ressonància Magnètica de 3 Tesles, radiografia convencional, ecografia, mamografia digital 3D amb tomosíntesi, densitometria i ecografia de mama, així com un laboratori on s'inclouen tests avançats i 5 llocs d'extracció, que complementen el Medical Center d'Olympia.

Referència en el camp de la Medicina de l'Esport

L’altre dels espais diferenciats d’aquest nou centre que Quirónsalud ha obert a Madrid és l’Sport Center. Perquè l'esport ha de formar part de la nostra vida sí o sí, per això a Olympia ofereixen un nou concepte d'exercici i esport creant una varietat d'espais esportius orientats a donar servei a totes les necessitats. Pensat per augmentar el rendiment de l'esportista habitual, amb independència del nivell, aficionat o professional, o per a qualsevol altra persona que, independentment del seu estat de salut, vulgui adequar l'exercici i l'esport al seu estat físic, ofereix plans personalitzats des de la visió de la prevenció i l'aprenentatge de bons hàbits, l’òptima recuperació de les lesions, l'exercici controlat i adaptat a les patologies i l'assoliment d'objectius d'alt rendiment.

“Dediquem una atenció personalitzada al pacient amb un enfocament multidisciplinari, amb traumatòlegs, metges de l'esport, fisioterapeutes, cardiòlegs, psicòlegs, nutricionistes, radiòlegs, podòlegs, etc. La comunicació contínua i efectiva entre tots aquests professionals millora el diagnòstic, la planificació del tractament i els resultats”, explica el doctor Manuel Leyes, cap de l'equip de Traumatologia Esportiva d'un centre que també compta amb altres professionals de prestigi com José Tabuenca, Ramón Balius, Luis Serratosa, José Ángel Cabrera, Víctor Alfaro, Gloria Calderón, Arturo Gracia, Fernando Reyess, Ara Kassarjian o Almudena Fernández-Bravo, entre d'altres.

Per això, compten amb un gimnàs de 300 m² que reuneix els equip més sofisticats i avantguardistes del mercat, piscines termals i de rehabilitació, sala de crioteràpia integral Ice-Lab, una càmera hiperbàrica a una pressió de 3 ATA (Atmosferes Absolutes) per aconseguir una hiperoxigeneració de totes les cèl·lules del cos, així com una cinta rodant multifuncional de grans dimensions per a esport, entrenament de ciclisme i cadira de rodes.

Perquè el principal objectiu de tenir una cura 360 de la salut és engrandir les possibilitats d'optimitzar el benestar i la longevitat de manera natural, sana i viable.