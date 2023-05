¿Estàs a punt de tenir un nadó? Aquests són els millors consells per cuidar un nounat. Paraula de llevadora! Per Cecilia Vega

Si estàs a punt de tenir un nadó, o acabes de ser mare o pare, és probable que tinguis moltes preguntes sobre com hauries de cuidar el nounat. Segurament també sents i llegeixes moltes recomanacions i estàs aclaparat, sense saber quines seguir. Tranquil, és normal. Entendre un nadó requereix un temps i al principi és normal que sorgeixin molts dubtes: claus per a una lactància materna reeixida, avantatges de la pell amb pell, és normal o no que faci mal el pit, com donar el biberó de forma correcta, necessita xumet o no, comença amb els còlics, com curar el cordó umbilical, cada quant banyar-lo, com fer-ho, son i collit segur, etc. Les preguntes són infinites.