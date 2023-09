Dia mundial del cor. Així és i així funciona el nostre cor Per Beatriz García

Al centre del pit, entre els pulmons i protegit per la caixa toràcica, hi ha el cor, símbol de la salut, de la vida i de l'amor. Aquest múscul, que treballa sense parar, és tota una obra d'enginyeria composta per teixits, vàlvules, vasos sanguinis… Aprofitem el Dia Mundial del Cor per conèixer en profunditat com és i com funciona l'òrgan més important del cos.

Si considerem el cos humà com a un engranatge perfecte compost pels diferents òrgans i sistemes, el cor podria ser com la sala de màquines. Ell és el responsable de bombar la sang que porta l'oxigen i els nutrients, a través de les artèries i les venes, fins a les cèl·lules, que necessiten aquesta energia per complir les seves funcions. Junts, el cor i els vasos sanguinis componen el que coneixem com a sistema cardiovascular. El nostre cos està compost per milions de cèl·lules que necessiten per al seu funcionament oxigen i substàncies que li proporcionen energia, com el sucre i les proteïnes. Aquestes substàncies són a la sang i l'aparell cardiocirculatori és l'encarregat de fer-ne la distribució per tot l'organisme.

Amb cada batec (que se succeeixen, en estat de repòs, a un ritme de 70-80 per minut) el cor incorpora a la sang l'oxigen que agafem en la respiració i la bomba cap a l'artèria aorta i, a través dels milers de quilòmetres de ramificacions, arriba a tot l'organisme. Després, un cop complerta la missió de repartir l'oxigen i altres substàncies, el flux sanguini torna de nou al cor a través de les venes per tornar a oxigenar-se als pulmons i reiniciar el viatge. En aquest procés, que no s'atura mai, hi intervenen les diferents parts del cor: les aurícules, els ventricles, les vàlvules cardíaques, els vasos sanguinis, el sistema elèctric i les capes de teixit. Els especialistes dels centres hospitalaris del Grup Quirónsalud ens ajuden a conèixer les funcions de cadascuna i els problemes de salut que poden sorgir i com prevenir-los.