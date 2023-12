S.O.S: hivern! Les 5 malalties més freqüents en nens Per Beatriz García

Durant els mesos freds de l'any, les infeccions respiratòries es multipliquen i la tos i els esternuts es converteixen en banda sonora habitual. Grip, refredats, bronquitis, bronquiolitis, faringitis i pneumònia són les patologies més comunes que afecten sobretot la població infantil, pel fet que el seu sistema immunitari està menys desenvolupat.

Tot i que l'hivern és la temporada alta per a aquest tipus d'infeccions, el fred no és pròpiament dit el causant d'aquestes malalties. Totes elles es produeixen per contagi de diferents microorganismes (hi ha, per exemple, més de 200 virus diferents causants del refredat comú). El que passa és que, quan baixen les temperatures, solem passar més temps en espais tancats i concorreguts on els virus i bacteris campen a plaer i es propaguen amb facilitat. El contagi es produeix, bé per inhalació de les petites gotetes que queden en suspensió després que una persona infectada estossegui o esternudi, o bé a través de les mans que entren en contacte amb objectes contaminats. Per tot això, els nens són molt propensos tant a contagiar com a contagiar-se, pel contacte estret entre ells en escoles i escoles bressol i per les joguines, llapis i altres materials compartits.

A això s'hi afegeix el fet que el fred debilita l'eficàcia de les mucoses nasals, que són la primera línia de defensa de l'organisme davant la invasió dels gèrmens.

I encara que la majoria de vegades es tracta de processos lleus que no passen de la incomoditat de símptomes com la rinorrea o congestió nasal, la tos, la febre o el malestar general, en altres casos sí que poden donar-se complicacions respiratòries que poden arribar a ser greus especialment en patologies com la pneumònia, les bronquiolitis i la grip.

¿Hauria d'anar al metge? ¿Com puc calmar el malestar del nen? ¿Quina medicació puc donar-li? ¿Antibiòtics sí o antibiòtics no? Si li fa mal sovint la gola, ¿caldrà operar-li les angines? ¿Hauria de vacunar el meu fill de la grip? Hem consultat els especialistes dels centres hospitalaris del Grup Quirónsalud per respondre aquests i molts altres dubtes i prendre nota de les seves recomanacions per prevenir i alleujar les 5 patologies infantils més comunes a l'hivern.