La revolució tecnològica i els seus avenços permanents han arribat a la sanitat per quedar-se i oferir millores en el diagnòstic i el tractament, cosa que genera importants beneficis al pacient

L'imparable desenvolupament de les noves tecnologies, l'anàlisi de dades a través del Big Data, les apps mòbils en matèria de salut i la integració de la intel·ligència artificial està fent possible ajudar i resoldre problemes anteriorment molt complexos, i facilitar el dia a dia de les persones en relació amb la salut i el benestar. Gràcies a la tecnologia i als nous sistemes d'atenció implementats, cada vegada es tenen més eines per obtenir informació, i controlar els processos assistencials, generar coneixement i compartir-lo, també a través del mòbil.

L'empoderament de la salut per part del pacient o usuari és cada cop més evident, ja que es vol comprendre millor la salut i participar activament en la presa de decisions sobre l’atenció i autocura, de manera que es referma, potencialment, el compromís amb el sistema sanitari.

La pandèmia per Covid-19, que encara patim, ha permès materialitzar la salut digital i accelerar-ne la implementació i implantació.

Tecnologia i noves solucions

L’impacte de les tecnologies en la salut s’ha produït en diferents camps: els dispositius de salut portàtils han permès portar l’atenció mèdica fins a la ubicació del pacient per agilitzar i millorar el tractament mèdic; les màquines (els equips que s'utilitzen cada vegada són més complets i permeten que les intervencions siguin més segures i menys doloroses); les eines de diagnòstic, ‘smartphones’ i tauletes estan millorant l'avenç i la precisió dels diagnòstics i l'atenció, cosa que comporta resultats més precisos per als pacients (ajuden a detectar abans qualsevol tipus de malaltia i trobar cures més ràpid); i fins i tot en els medicaments.

Un exemple de l'impacte en l'àrea de diagnòstic és la revisió de Constants Vitals que ofereix el grup Quirónsalud a través del seu Hospital Digital, basat en la innovadora tecnologia d'escàner facial a través del mòbil. Aquest servei, disponible per a aquells usuaris que tinguin accés als plans Quirónsalud Connect, permet a l’usuari i sempre que ho vulgui fer un seguiment d'alguns paràmetres vitals i no vitals importants per a la salut. Des del mòbil i mitjançant tecnologia Transdermal Optical Imaging (TOITM).

Usar-lo és tan senzill com accedir a l'App Mi Quirónsalud, entrar a l'apartat Hospital Quirónsalud Digital i seleccionar l'opció ‘Comprova les constants vitals’. En 30 segons, amb la càmera del mòbil és possible mesurar la pressió arterial, la variabilitat cardíaca i la freqüència cardíaca i respiratòria. Després de pocs segons es mostren els resultats de l'estat físic, el nivell d'estrès, si hi ha risc cardiovascular, l'edat de la pell i l'índex de benestar, entre d'altres.

I si algun paràmetre surt alterat, és possible consultar amb un metge mitjançant la Consulta Mèdica Immediata 24 h i resoldre tots els dubtes.

Avaluador de símptomes

Així mateix, aquest grup també ha afegit als seus serveis digitals la funcionalitat de l'avaluador de símptomes que complementa la pràctica clínica habitual, on aplicant algoritmes computats i a través d'intel·ligència artificial es verifiquen els signes o símptomes que presenta l'usuari en un moment determinat. Finalment ofereix una llista de possibles diagnòstics i guia cap a l'atenció mèdica més adequada.

Es genera un informe resultant en finalitzar l'avaluació que es posa a disposició de l'usuari a l'apartat corresponent del Portal del Pacient Mi Quirónsalud i pot ser utilitzat i compartit amb els serveis de Consulta Mèdica Immediata i Xats amb especialistes.

Atenció al pacient

Si hi ha un terreny on la tecnologia ha fet un tomb significatiu és en l'atenció al pacient, que avui dia pot ser pràcticament en temps real gràcies al desenvolupament d'aplicacions i la disposició al núvol de l'historial del pacient.

En aquest escenari, els plans Quirónsalud Connect (Quirónsalud Connect One i Quirónsalud Connect Family), a través de l'Hospital Quirónsalud Digital, tenen l'objectiu d'implementar millors maneres de prestar serveis recolzant-se en mitjans digitals. El pacient pot accedir a consulta mèdica immediata les 24 hores del dia, per telèfon o videoconsulta, sense cita prèvia, amb experts de Medicina General i de Pediatria de la companyia; o un xat per especialitats amb un equip de professionals clínics preparats per oferir suport psicoemocional, nutrició i dietètica, fisioteràpia, orientació a l'embaràs, sexologia, consell mèdic per Covid-19, al·lergologia i oftalmologia, entre d'altres.

L'objectiu és, segons informa el doctor Francisco José Perales, director mèdic d'aquesta iniciativa: “trencar barreres físiques i sortir a trobar els nostres pacients, portant l'hospital i els serveis al punt de trobada, podent monitoritzar la seva salut de forma proactiva i oferint-los un servei integral i de confiança. Els pacients han de sentir que ens estem centrant en les seves necessitats i expectatives, i cada vegada són més un subjecte digital actiu, on els processos de salut poden iniciar-se des del domicili”.

Mitjançant aquest nou servei, el pacient pot accedir a consulta mèdica immediata les 24 hores del dia, per telèfon o vídeo consulta.

Una iniciativa d'èxit

La transformació digital en què està immersa tota la societat ha accelerat determinats processos de digitalització i deixa clara la bona acollida d'aquestes iniciatives per part de la població. Mi Quirónsalud, el portal que el grup hospitalari posa a disposició dels seus pacients per accedir a serveis assistencials des del seu ordinador, mòbil o tauleta, ja supera els 4 milions d'usuaris. Una xifra que reflecteix el creixement continu i sostenible d'aquesta aplicació, ja que en menys d'un any ha incorporat un milió d’usuaris nous.

A través de Mi Quirónsalud, que es pot descarregar de forma gratuïta a Google Play o a l'Apple Store, els usuaris poden accedir a la seva història clínica i al resultat de les proves diagnòstiques que se’ls realitzen, així com demanar o modificar cites, rebre alertes i recordatoris, o mantenir una relació directa amb els especialistes sense necessitat de desplaçar-se fins a la consulta. Tot això dona al pacient un protagonisme més gran en la gestió de la seva salut i permet adaptar els serveis assistencials a les necessitats que tingui en cada moment.