Protonteràpia: l'abordatge del càncer, al mil·límetre

El tractament del càncer és cada cop més precís i rigorós. Mentre que en els mètodes convencionals dels procediments amb radioteràpies convencionals s'utilitzen els fotons, els electrons i altres partícules d'alta potència per destruir les cèl·lules canceroses, la protonteràpia utilitza protons. La peculiaritat dels protons és que són unes partícules amb càrrega positiva d'alta potència que destrueixen les cèl·lules canceroses gràcies a una dosi molt concreta de radiació.

Aquests protons es produeixen a través d'àtoms d'hidrogen, que s'acceleren mitjançant un ciclotró per extreure'ls l'únic electró de què disposen. El resultat són unes partícules petites, molt més que els fotons o electrons, una característica que millora la precisió del tractament i que permet atacar directament el tumor responsable del càncer sense fer malbé els teixits del voltant. És per això que aquest tractament suposa un avenç històric en la lluita contra el càncer.

A Espanya aquesta teràpia no ha estat disponible fins al 2019, any en què es va posar en marxa el Centro de Protonterapia Quirónsalud, el primer de les seves característiques tant a la sanitat pública com privada, i actualment només hi ha dos centres equipats amb aquesta tecnologia. El sistema de teràpia de protons de Quirónsalud, el ciclotró de què parlem, s'anomena Proteus One. Es tracta d'un sistema únic i compacte de tractament que, a diferència d'altres, reuneix en una sola sala multifuncional tota la tecnologia necessària per al tractament del càncer. Aquest equipament incorpora un sistema d'escanejat del tumor per facilitar al metge l'aplicació de la dosi més adequada a cada àrea a tractar i compta amb els sistemes més avançats per a la presa d'imatges. A més, la màquina pot girar 220 graus sobre el pacient, aplicant el feix de protons des de qualsevol angle.

Però per què s’ha de fer servir la protonteràpia en determinats tipus de càncer?

Perquè permet «esculpir» la dosi de radiació al voltant del tumor, minimitzant el risc de fer malbé els teixits sans circumdants comparat amb la radioteràpia convencional.

En quins tumors ha demostrat actualment més eficàcia?

La protonteràpia és l'alternativa més avançada, segura i efectiva en la lluita contra alguns tipus de càncer, en comparació amb la radioteràpia clàssica, bé per les elevades dosis d'irradiació necessàries (per exemple, tumors de la base de crani, tumors del sistema nerviós central), o per poder reduir la dosi en òrgans sans propers al tumor (per exemple, tumors infantils).

Aleshores, es pot utilitzar amb nens?

En els pacients pediàtrics és on el benefici és molt gran, atès que els teixits sans que estan al voltant del tumor encara estan en desenvolupament i són més sensibles a la radiació. A més del seu elevat nivell de curació (80% de supervivència a 5 anys), cal sumar-hi el fet que permet menys efectes secundaris induïts per les radiacions als òrgans en creixement.

Al Centro de Protonterapia de Quirónsalud, situat a Pozuelo de Alarcón (Madrid), més del 50% dels pacients tractats fins ara són pediàtrics. En tots els casos són tumors inclosos en les recomanacions de la Societat Espanyola d'Oncologia Radioteràpica (SEOR), sent els més freqüents tumors del sistema nerviós central, sarcomes, tumors primaris de la base del crani o tumors de l'àrea ORL que la infiltren. En tots ells cal adaptar la dosi i, en la majoria de casos, se sol utilitzar anestèsia perquè els menors estiguin immòbils i les sessions es puguin dur a terme de manera efectiva.

Segons Ignacio Azinovic, director mèdic del Centro de Protonterapia Quirónsalud, a causa de les propietats físiques dels protons hi ha un perfil inicial de pacient que es beneficia de protonteràpia. Hi ha uns criteris ben definits per la Societat Espanyola d'Oncologia Radioteràpica (SEOR), basats en 4 principis (tumors a prop d'estructures crítiques, a irradiar de forma homogènia, reduint la dosi integral o en casos de reirradiació).

Segons aquests principis, es defineixen com a perfil més adequat aquells tumors en edat pediàtrica fonamentalment els localitzats al cervell i/o propers a òrgans de risc (medul·la, cor, pulmons); tumors propers a la base del crani, incloent-hi cordomes i condrosarcomes; altres tumors primaris o metastàsics a la columna vertebral i pacients amb síndromes genètiques amb risc elevat de toxicitat i en la reirradiació en casos seleccionats. En general, en aquells pacients potencials on interessa per un motiu clínic determinat que arribi la menor quantitat d'irradiació als teixits normals.

Quin és el balanç d’activitat des de fa dos anys?

El Centro de Protonterapia de Quirónsalud va obrir les portes a finals del 2019. El 26 de desembre d'aquell mateix any va tractar el primer pacient a Espanya, cosa que en el seu moment va representar un avenç històric per a la lluita contra el càncer al nostre país. En el primer any d'activitat s'han tractat més d'un centenar de pacients, més de la meitat pediàtrics. I malgrat la pandèmia, s'han complert els objectius fixats a l'hora d'iniciar el projecte.

Quins metges em poden atendre en cas que ho necessiti?

Quirónsalud té molt clar que per oferir els tractaments més innovadors als pacients ha de comptar amb els professionals sanitaris més qualificats. En aquest sentit, l'equip humà del centre està format per professionals amb una experiència consolidada en la utilització de la Protonteràpia, ja que molts han treballat durant molts anys en altres centres europeus.

Els professionals s'han format en centres de referència en protonteràpia als Estats Units (Universitat de Pennsilvània, Willis Knighton Cancer center), Suïssa (Paul Scherrer Institute) i Itàlia (Trento).

Al mil·límetre (al submilímetre)

L'equip Proteus®ONE, té una tecnologia fiable que proporciona les tècniques més avançades per al posicionament del pacient, cosa que permet que als metges dirigir el feix de protons amb una precisió submil·limètrica.

El braç obert de Proteus®ONE proporciona un accés 360° per al tractament. A diferència dels braços tancats, l'estructura rotatòria de 220° combinada amb el moviment de 6 graus de llibertat del sistema robòtic permeten la col·locació del pacient en qualsevol posició de tractament i faciliten en gran mesura les tècniques d'imatge avançades com ara la tomografia computaritzada de feix cònic.