Aquestes són les conseqüències sorprenents d'una mala higiene bucal Per Cecilia Vega

Rentar-se malament les dents pot provocar càries. Això és una cosa que tots coneixem. Però sabies que una mala salut dental també està relacionada amb patologies cardiovasculars, pneumònia, càncer o complicacions a l'embaràs? Amb l'ajuda d'especialistes en odontologia de Quirónsalud, repassem algunes d'aquestes afeccions i com prevenir-les.

L'Organització Mundial de la Salut (OMS) estima que gairebé la meitat de la població mundial, prop de 3.500 milions de persones, pateixen malalties bucodentals. La xifra, per si sola, ja és alarmant, però es torna més preocupant encara en saber que aquestes patologies no només afecten la cavitat oral, sinó que es relacionen directament amb altres problemes que impacten l'organisme en general.

En paraules d'Edgar Postius, odontòleg dels hospitals Quirónsalud Tenerife i Quirónsalud Costa Adeje, “les infeccions bucodentals causen altres malalties i la higiene és clau per prevenir-les”. El doctor explica que moltes persones segueixen associant la salut bucal amb un tema estètic més que sanitari, cosa que porta a mantenir males pràctiques, potenciant l'aparició de malalties dentals, juntament amb altres de més desconegudes. Per exemple, “quan perdem una dent la primera cosa que pensa tothom és en el dany estètic que això genera, sobretot si és una peça davantera; però la majoria de la població no repara que la pèrdua de peces dentals impedeix fer una bona masticació dels aliments, cosa que provoca dificultats en la digestió i pot donar lloc a problemes intestinals”, relata.

Com es relaciona la salut bucal amb la resta del cos?

A més, està demostrat que problemes a la cavitat oral estan relacionats amb malalties sistèmiques com patologies cardíaques o la diabetis. Això passa perquè la boca es troba plena de bacteris. En una boca sana l'acumulació de placa és mínima però, sense la cura apropiada, els bacteris prosperen, la placa s'acumula al voltant de les genives i les dents i acaben provocant erosió a l'esmalt dental, càries o malalties a les genives, com la gingivitis o, encara més greu, la periodontitis. Arribats a aquest punt s'origina una reacció en cadena i els bacteris de la boca es poden acabar estenent sistèmicament a altres parts del cos a través del sistema circulatori, els pulmons i el tracte gastrointestinal. Alhora, certes malalties, com l'esmentada diabetis i el VIH/sida, poden reduir la resistència del cos a les infeccions, cosa que fa que els problemes de salut bucal siguin més greus.

La Dra. Carmen Pingarrón Santofimia, cap d'Equip de Ginecologia i Obstetrícia de l'Hospital Quirónsalud San José, a Madrid, crida l'atenció sobre la relació entre les malalties periodontals i l'embaràs. “La salut bucal de la dona pot empitjorar durant l'embaràs si no s'interposen les mesures preventives adequades i aquestes malalties poden tenir efectes adversos en l'embaràs”, explica. Com descriu l'especialista, durant aquest període preocupen principalment 3 patologies: “la gingivitis, el símptoma més característic de la qual és el sagnat de genives; el granuloma gravídic, també conegut com a 'tumor de l'embaràs', amb una prevalença que oscil·la entre el 0.2-9.6%; i, en darrer lloc, la periodontitis prèvia a l'embaràs, que pot empitjorar durant la gestació”. La Dra. Pingarrón assegura que el millor tractament dental durant l'embaràs és, sens dubte, “la prevenció”, i recorda que “hi ha múltiples tractaments dentals que es poden realitzar amb seguretat durant la gestació, incloent-hi la realització de radiografies o l'ús de determinats fàrmacs sota les pautes i el moment de l'embaràs adequat”.

També és sorprenent comprovar com nombrosos estudis científics relacionen el rendiment esportiu amb la correcta salut dental. En concret, “la malaltia periodontal o periodontitis es relaciona amb més risc d'aparició de contractures, fatiga muscular i recuperació més tardana de les lesions musculars. D’altra banda, la tensió que normalment acompanya l’esportista, fa que l’estrenyiment bucal o bruxisme sigui un problema molt freqüent de desgast dentari que genera hipersensibilitat dental, fissures i fractures dentals que provocaran dolor i pèrdua de peces dentàries. A més, el bruxisme produeix contractures musculars que provocaran mals de cap i coll, cosa que limitarà significativament el rendiment en alguns esports” , assenyala el doctor Manuel Chamorro, al capdavant de l'equip d'odontologia i cirurgia maxil·lofacial del centre Olympia Quirónsalud.

La higiene bucal és molt important no només per a la salut d'aquesta cavitat, sinó també per a la de tot el cos. No parar-hi atenció podria tenir conseqüències per a tot l'organisme.

Segons aquest expert, especialitzat en cirurgia oral, deformitats dentofacials, traumatologia facial i glàndules salivals, entre altres patologies, la disminució del rendiment esportiu pot venir provocat per problemes bucodentals manifestant-se en presència de dolor, pitjor qualitat de vida i existència de inflamació sistèmica.

Quines afeccions es poden relacionar amb la salut bucodental?

Educació bucodental

Evitar aquestes complicacions és més senzill del que es pensa. Per això “és fonamental que la població prengui consciència de la importància de les revisions periòdiques i de seguir una adequada higiene bucodental des de la infància”, apunta Edgar Postius.

L'odontòleg puntualitza que “hem d'anar al dentista no només quan ens fa mal alguna cosa, sinó també per prevenir, ja que en les revisions bucodentals es poden arribar a identificar i tractar molts problemes bucals, però també detectar altres patologies com deficiències nutricionals, bruxisme o càncer oral”. Però, a més, cal recordar que “molts pacients es pensen que nosaltres fem màgia a la boca i després, si t'he vist, no me'n recordo. I això no és així. La boca cal mantenir-la. Si no es cuida, es deteriora”, afegeix.

En aquest sentit, “a les persones que venen a consulta per primera vegada només els demano una cosa: que facin un raspallat correcte, es passin el fil de seda dental i es facin una bona esbandida”, apunta. L'especialista insisteix que “no es tracta tant de raspallar-se les dents tres vegades al dia, com de fer-ho bé” i en la importància de “potenciar els bons hàbits i una rutina des d'edats molt primerenques”.

La cura dental en nens

El Dr. Javier Bara, odontòleg i cirurgià maxil·lofacial de l'Hospital Universitari Sagrat Cor coincideix que “uns hàbits d'higiene bucodental correctes són la base per a un bon estat de les dents”. “Encara que la dentició de llet és temporal, s'ha de cuidar, ja que les peces dentals ocupen un espai que, posteriorment, n'albergaran d'altres de permanents. Si la dent cau o s'extreu de forma prematura per una càries, el més probable és que l'espai quedi ocupat pels dels costats i quan la dent permanent vulgui sortir no disposi d'espai per col·locar-se”, apunta.

Els problemes en les dents de llet poden provocar maloclusió, malnutrició, infeccions, afectacions a la parla i problemes d'autoestima. Per evitar-ho i mantenir neta i sana la boca dels més petits, el Dr. Pedro Orenes, cap de la Unitat Dental de l'Hospital Quirónsalud Múrcia, recorda la importància de raspallar les dents dels nadons des que surti la primera peça seguint una sèrie de senzilles pautes i consells. Els pares són els encarregats de la neteja de la boca del nadó fins que tingui capacitat de fer-ho per si mateix, així que l'ideal seria “rentar les dents des del moment que fan la seva aparició a la boca, amb una gasa al principi per no fer malbé la boca del nadó, mínim dues vegades al dia, i després, quan creixi, utilitzar un raspall de capçal petit i suaus, amb una pasta de dents amb 1000 ppm de fluor de la mida d'una taca o gra d'arròs”. Així mateix, l'especialista recomana no mullar el raspall abans ni esbandir després, supervisar i repassar el raspallat i raspallar totes les cares de les dents. També és una bona idea que els més petits es familiaritzin amb el raspallat bucal deixant-los un raspall infantil perquè juguin i se'l puguin ficar a la boca sense por. Així, amb el temps, no se’ls farà estrany que el raspall entri a la cavitat oral quan es renten les dents.

A més, tant el Dr. Bara com el Dr. Orenes subratllen la importància que la primera visita a l'odontopediatre sigui abans del primer aniversari, i mai més tard dels tres anys. Igualment, tots dos insisteixen que s'han d'evitar els sucres en la dieta del nen, sobretot abans dels 2 anys. És crucial “evitar que el nen mengi constantment (menys de 2 hores) galetes, xocolata, llaminadures, iogurts ensucrats, sucs envasats, pa de motlle, patates fregides, snacks dolços o salats, begudes amb gas… És la freqüència d'ingesta, no la quantitat, el que augmenta el risc de càries”, insisteix l'especialista de Quirónsalud Múrcia. Per tant, “una dieta sana i equilibrada rica en fruites, verdures, llegums i lactis, juntament amb una higiene bucal correcta, són les bases per tenir una boca sana des de la infància”, conclouen.