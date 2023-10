Calendari de l'embaràs, setmana a setmana Per Beatriz García

Els mesos d'espera fins al naixement del nadó són un temps ple d'il·lusió, però també de grans canvis, d'inseguretat i de dubtes. Per apaivagar l'espera, expliquem pas a pas com es va desenvolupant el nadó, què li passarà al teu cos i quines revisions es recomanen fins al moment del naixement i el postpart.

L'embaràs és una etapa emocionant en què, tot i això, la il·lusió de l'espera i els preparatius sol venir acompanyada de preocupacions i dubtes. Per això hem consultat amb quatre especialistes en Ginecologia i Obstetrícia dels hospitals Quirónsalud per portar-te de la mà, setmana a setmana, a través dels canvis que experimentarà el teu cos i les teves emocions.

En el primer trimestre, tal com explica el Dr. Carlos Alonso Mayo, especialista en Ginecologia i Obstetrícia de l'Hospital Quirónsalud San José “el bebè passarà de ser un grup de cèl·lules fins a conformar l'embrió i posteriorment fetus”. A més, hauràs de fer anàlisis de sang, la primera ecografia i revisar els teus hàbits per portar una vida tan saludable com sigui possible.

Al llarg del segon trimestre “els òrgans interns i les funcions corporals del nadó continuen desenvolupant-se i van adquirint a poc a poc més complexitat”, assenyala Paula Soriano, especialista en Ginecologia i Obstetrícia de l'Hospital Quirónsalud de Múrcia. Durant aquest període es realitzarà l'ecografia morfològica i hauràs de portar un control adequat de la tensió arterial, el pes, el creixement uterí i de l'activitat cardíaca fetal.

Així, setmana a setmana, mes a mes, arribaràs al tercer trimestre en què, com indica el Dr. Rodrigo Orozco, cap d'Obstetrícia-Ginecologia de l'Hospital Quirónsalud de Màlaga “es produeix la maduració final de multitud d'òrgans i sistemes fetals”. Les setmanes finals començarà la monitorització fetal avantpart, per al control de benestar fetal i hauràs d'aprendre a identificar els senyals que anuncien l'arribada (per fi!) del teu nadó.

Amb ell o ella per fi als teus braços, comença l'etapa del postpart en què també et serà molt útil la guia dels experts. En aquestes setmanes posteriors al naixement, la clau serà oferir una atenció integral, des de les revisions regulars fins a l'atenció emocional. “El postpart, ja sigui després d'un part vaginal o cesària, és una etapa essencial que requereix una atenció i seguiment específics”, recomana Judit Jaramago, especialista del servei de Ginecologia i Obstetrícia de l'Hospital Quirónsalud Barcelona, per prevenir o afrontar possibles complicacions com ara infeccions, mastitis o la temuda depressió postpart.

