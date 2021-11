Baiuca, el folklore gallec resisteix

Contingut ofert per:





A Catoira, un poble de Pontevedra, va néixer Alejandro Guillán, més conegut per Baiuca. Des de petit va sentir gran passió per la música tradicional gallega, encara que els seus gustos musicals diferien dels que tenien els joves de la seva edat.

Alejandro va créixer en una família que tenia molt arrelades les tradicions gallegues, cosa que l’ha influït al llarg de la seva vida. El seu primer dia d’escola, es va presentar als seus companys cantant, cosa que ja deixava entreveure el que la música significava per al jove. La música tradicional gallega el va acompanyar durant tota la infantesa fins als 14 anys, edat en què va decidir apartar-se d'aquest estil musical perquè tal com ell admet, escoltava música que escoltaven persones de 50 anys. Però anys més tard, quan va sortir de Galícia i se'n va anar a estudiar a Madrid, la nostàlgia per la seva terra el va inspirar i va decidir emprendre la seva carrera musical. Alex Guillán, que actualment viu a Barcelona, ha aconseguit complir el somni de viure de la música sense oblidar les seves arrels.

“Tornar al teu passat és una forma de Resistència davant d'un món més global. Resistir per connectar amb alguna cosa més pura i més sostenible que pensar únicament a anar endavant” Álex Guillán, Baiuca.

Alejandro Guillán ha unit el folklore gallec amb la música electrònica.

I és que aquest jove ha decidit lluitar perquè l'art tradicional gallec traspassi fronteres i arribi a altres països com Itàlia, Irlanda o fins i tot a l'altra banda de l'Atlàntic. Per aconseguir connectar amb un públic més jove, ha unit el folklore gallec amb la música electrònica. D'aquesta manera recupera una música que no està gaire present entre el públic més jove i l'adapta per apropar-la i garantir la supervivència i la resistència de la cultura gallega. Alex Guillán reconeix que s’emociona quan fa concerts a Galícia i veu els joves gaudir amb la seva música ja que a ell li hauria agradat tenir un referent dins d’aquest estil musical quan era jove. “A Galícia la música tradicional i popular segueix molt viva i això demostra la nostra resistència i les nostres ganes de mantenir viva la nostra cultura”, relata el músic de Baiuca.

