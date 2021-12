Compartir emocions

Quan pensem a compartir el temps ho fem pensant en aquells que estan sols, però sense adonar-nos-en també ho fem amb petits detalls al nostre voltant: un cafè en la distància amb els amics o una visita inesperada a través d'un “zoom”, o compartir les millors fotos d'aquell sopar de la feina al qual algú no va poder assistir. Gràcies a la tecnologia podem fer arqueologia de nosaltres mateixos i recuperar totes les emocions que vam viure en aquell viatge tan especial, o l'aniversari de l'avi o el casament d'aquella gran amiga, tan atípic però tan d'acord amb la nova normalitat que ens toca viure.

Compartir és sinònim de generositat que arriba en forma de missatge per recordar que no ens oblidem d'aquella persona, o aquell acudit tan bo i que mai falla quan l'ocasió requereix unes quantes riallades. Amb la tecnologia ho diem tot. Perquè darrere de les grans innovacions, no només hi ha dades, cables o drons. A l'altra banda del Big Data i de la xarxa mòbil de darrera generació hi ha persones.

Les relacions humanes, el pilar de la nostra societat

En una època en què els nostres millors desitjos estan tenyits de pau i amor, no ens poden faltar les persones més estimades, allà on siguin. Sabies que per al 81% dels espanyols les relacions personals són fonamentals en la seva (nostra) vida? És així, tal com revela l'estudi 'La importància de les connexions humanes', realitzat juntament amb Kantar i Picnic i impulsat per Fundació Telefónica. També indica que aquest alt percentatge de persones apostem per les connexions humanes per millorar la nostra qualitat de vida, ja que alimenten un rang ampli de necessitats relacionades amb les dimensions fisiològiques, psicològiques i socials. Vaja, per continuar sent nosaltres mateixos passi el que passi.

La necessitat de sentir-nos connectats amb els altres és, com la tecnologia, un sentiment universal. Així ho afirma també el psiquiatre Robert Waldinger, que ha dirigit un estudi longitudinal sobre la felicitat, dut a terme per la prestigiosa universitat de Harvard on és professor a la Facultat de Medicina. I aquest estudi diu una cosa tan bonica com que l'ingredient més important per a la felicitat i la salut són les bones relacions interpersonals: família, amics i comunitat.

La base de les relacions personals

I perquè aquesta felicitat continuï creixent, s'ha de basar en la confiança. Aquesta és una de les característiques principals que més ens condicionen a l'hora de construir relacions més profundes. Aquesta confiança fa que la màgia de l'amor i de l'amistat flueixi malgrat el temps i la distància. Per esquivar aquestes barreres ja ens ajuden les noves tecnologies, perquè una relació de qualitat no és aquella que es forja en el dia a dia, sinó aquella que es manté en el temps i l'espai (els astronautes ho saben molt bé).

Precisament, el desplegament de tecnologies com la xarxa 5G, que arriba a més del 80% del territori espanyol, permet connectar centenars de nuclis de les zones rurals d’Espanya amb problemes de cobertura, per impulsar-ne el desenvolupament, millorar-ne les condicions de treball i qualitat de vida i que no quedin aïllades. La connectivitat també ens ajuda a millorar la nostra salut i la de les persones grans, a dissenyar ciutats més habitables i segures, a gestionar de manera més eficient els recursos naturals i protegir així el medi ambient. El repte zero emissions que planteja Telefónica és un compromís amb el planeta, i les noves tecnologies són la via per fer-lo realitat, gràcies al desenvolupament de solucions innovadores basades en la connectivitat de l'Internet de les Coses, el Cloud Computing i l'anàlisi de dades.

Telefónica ja lidera la transició digital de les empreses, especialment les pimes i el sector industrial com a font de progrés per a una ràpida reactivació econòmica. Per fer-la possible, també caldrà la creació de perfils tecnològics en els estudiants d'avui. Per això cal acostar l'educació a tots els racons del nostre país, perquè cap nen o jove es quedi enrere i eliminar així la bretxa digital. L'aposta per una educació de qualitat ha d'anar acompanyada de programes formatius per cobrir els llocs de treball de demà, tan necessaris fins i tot avui.

La tecnologia ens ajuda a crear un món més humà, però el cor i la màgia dels sentiments els posem cadascun de nosaltres.