L’entitat reforça l’atenció a 4 milions de clients sènior

CaixaBank ha recollit el guant de la demanda social i reafirma la seva voluntat de prestar servei preferencial a les persones grans. Per això ha reforçat les seves mesures per ampliar l’atenció personalitzada als seus clients sènior. El pla inclou eliminar les restriccions horàries al servei de caixa, així com potenciar el servei de cita prèvia per afavorir l’atenció personalitzada i individualitzada en tots els trams horaris, incloent-hi les tardes en les més de 700 oficines Store. A més, en totes les oficines s’aplicarà un protocol d’atenció preferent als col·lectius que ho necessitin. Aquestes noves mesures entren en vigor a partir del mes de març.

L’entitat té una històrica vocació de servei al col·lectiu sènior, que s’ha reflectit en les nombroses mesures adoptades durant els últims anys, i més recentment durant la pandèmia, quan en els moments més durs del confinament es van impulsar iniciatives per garantir-ne la seguretat i la salut, entre les quals es trobava l’avançament del pagament de la pensió al dia 24 de cada mes.

Una clau en l’estratègia de l’entitat és prestar el millor servei a tots els clients, tant els que vulguin relacionarse amb el banc de manera presencial a les oficines com els que ho facin a través els canals digitals. Per als que prefereixen l’atenció presencial, entre els quals es troben els sèniors, CaixaBank disposa de la xarxa de sucursals més gran a Espanya, amb més de 4.600 oficines retail a finals de 2021 i més de 30.000 empleats al servei del client.

Més gestors especialitzats

En el marc del seu compromís amb les necessitats del col·lectiu sènior, CaixaBank disposa d’una oferta específica de productes i serveis diferencials dissenyats exclusivament per a ells. Ha sigut, per exemple, el primer banc a crear un equip de gestors especialistes en el servei a la gent gran, els consellers sènior, amb formació específica en gerontologia i dedicats a oferir un acompanyament basat en la proximitat, la confiança i el contacte de qualitat.

Actualment, l’entitat compta amb 750 professionals dedicats en la seva totalitat a aquest segment. CaixaBank duplicarà aquest equip fins a les 1.500 persones en el termini d’un mes, i arribarà fins als 2.000 especialistes l’any 2023. Addicionalment, l’entitat dotarà les sucursals amb 1.350 persones més perquè ajudin tant els clients més grans com també els que procedeixen de Bankia a familiaritzar-se amb els serveis i eines de CaixaBank.

Compromesos amb l’àmbit rural

A més, aquesta entitat compta amb sucursals en més de 2.000 municipis de tot Espanya. A l’entorn rural, on es concentra un alt percentatge de persones d’edat avançada, CaixaBank està compromesa amb el manteniment de la seva xarxa a les localitats on ara està present, incloses les 420 poblacions en les quals és l’única entitat que presta servei i on gairebé el 80% dels usuaris són més grans de 60 anys.

A més a més, l’entitat ampliarà el servei que els seus ofibusos presten actualment en 426 poblacions en risc d’exclusió financera i en les quals viuen 250.000 persones, segons l’INE. Aquestes oficines mòbils es desplacen una mitjana de 52.550 quilòmetres al mes per carreteres de municipis de Castella i Lleó, el País Valencià, La Rioja, Castella-la Manxa, Comunitat de Madrid i Andalusia. El 2021, van permetre realitzar un total de 220.000 operacions a 20.000 usuaris, clients i no clients de l’entitat.