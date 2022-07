El poder del dòlar: Què suposa per als EUA?

El dòlar dels Estats Units fa gairebé 80 anys que ocupa una posició hegemònica en el sistema monetari internacional. La puixança i la fortalesa de l'economia nord-americana ha tingut molt a veure amb aquesta posició, però també han estat clau tres moments crucials de la història: els acords de Bretton Woods, el naixement de l'eurodòlar i, per descomptat, també l'arribada del petrodòlar. Gràcies a això, avui el dòlar resulta indispensable tant per al sistema financer internacional com també per als intercanvis comercials.

Ara bé, què suposa per als Estats Units que el dòlar sigui la divisa de referència mundial? A quin futur pot enfrontar-se la moneda de l'Oncle Sam? En aquest vídeo t'expliquem tots els detalls sobre l'hegemonia del dòlar.

