Exposició Somia la ciutat

Des del 22 de març passat i fins a l’11 de juny, el Palau Robert acull l’exposició Somia la ciutat, comissariada per l’arquitecte Roger Subirà. La mostra exhibeix diferents iniciatives urbanístiques i arquitectòniques impulsades per més de 30 equips, tant locals com internacionals, que, fins ara, no tenien un espai on poder compartir-se i visibilitzar-se entre sectors no especialitzats. Així, l'exposició barreja un conjunt d'imatges que ajuden a imaginar un futur urbà més optimista i més sosteniblei ho fa a través de tres valors innegables: la Revolució Verda, la Revolució Digital i la Revolució de la Identitat.

D'aquesta manera, tots els projectes i els prototips que es mostren a l'exposició formen part d'una de les tres branques temàtiques. Al llarg de l'exposició es poden contemplar tant iniciatives acabades recentment, com projectes en procés de materialització i fins i tot algunes entrevistes i reflexions més teòriques. L'exposició abraça, així, un optimisme radical però necessari per poder seguir donant sentit al concepte de ciutat.

En total, l'exhibició compta amb sis sales, cadascuna reservada per a una temàtica diferent. En primer lloc, a la primera sala, 'Ciutats del futur del passat', s'explica a través d'un audiovisual immersiu la història de les ciutats somiades del passat. Ciutats amb uns fonaments basats en valors com l’ordre i la higiene, la indústria i la producció, la mobilitat i la velocitat i els gratacels com a triomf de la tècnica, entre altres. Totes són visions que coincideixen en l'optimisme i la confiança en el futur i la capacitat tecnològica.

La segona sala de l'exhibició, ‘Ja n’hi ha prou de distopies', consisteix en un 'collage' d'imatges que mostra ciutats distòpiques extretes del cinema, les sèries i els videojocs, en què el disseny de l'espai hi participa a través d'experiències com l'olor de plàstic i de brutícia. Així, aquesta sala actua com a contraposició dels tres grans temes de la nostra generació i que protagonitzen les tres sales següents: el respecte pel medi ambient i la lluita contra el canvi climàtic, les immenses possibilitats que s’obren amb les noves tecnologies i la consecució de sistemes socials que integren la diferència com un valor.

Tres sales per a tres revolucions

La revolució verdaés la protagonista d’aquesta tercera sala en la qual s’ensenyen experiències urbanes de transformació vinculades al medi ambient i la sostenibilitat. Així, mitjançant el disseny es mostren iniciatives urbanes que ofereixen un contacte diari amb la naturalesa. La quarta sala se centra en la revolució digital, és a dir, com la tecnologia pot canviar les ciutats per millorar la nostra qualitat de vida. S'hi juga amb les pantalles per afegir noves capes d'informació i fusionar espais virtuals i reals. A més, planteja la possibilitat que apareguin nous espais productius vinculats a una nova economia creativa verda i circular. La cinquena sala representa la darrera revolució, la de la identitat. D’aquesta manera, aquest espai proposa un nou urbanisme amb perspectiva de gènere que promogui un model de ciutat que prioritza funcions com el descans, les passejades, el joc, la cultura i la creativitat i que incorpora les necessitats de la diversitat de persones que hi viuen.

Finalment, l’última sala es titula ‘En trànsit, jardí per a espècies migrants’ i ha estat produïda ‘ad hoc’ per TAKK Architecture, un equip de producció arquitectònica que experimenta mitjançant instal·lacions especulatives en la intersecció entre naturalesa i cultura. Hi aborda fenòmens com la migració climàtica, no només d'humans sinó d'espècies com ara microorganismes i plantes. Així, el projecte aborda com en un futur algunes espècies vegetals formaran part del paisatge local de Barcelona.