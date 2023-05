Els ciutadans debaten sobre el model urbanístic de Barcelona

Ciutats Somiades

Aquest és el tercer dels sis tallers que organitza la Generalitat de Catalunya en el marc del projecte Ciutats Somiades, que busca implicar els ciutadans en les decisions urbanes que afectaran les urbs catalanes en un futur no gaire llunyà. Aquests tallers, a més, s'emmarquen a l'exposició Somia la Ciutat, comissariada per l'arquitecte Roger Subirà, que mostra algunes de les iniciatives urbanístiques i arquitectòniques impulsades per més de 30 equips, tant locals com internacionals. Així, l'exposició barreja un conjunt d'imatges que ajuden a imaginar un futur urbà més optimista i sostenible i ho fa a través de tres valors innegables: la Revolució Verda, la Revolució Digital i la Revolució de la Identitat.

Els propers 11 i 14 de maig es duran a terme dos tallers més sobre aquest projecte de participació ciutadana. Així, el divendres 11 de maig, a les 15 h, es durà a terme un taller sobre ciència ciutadana on podran participar un total de 20 estudiants interessats en urbanisme. D'altra banda, el diumenge 14 de maig, també a les 11 h, tindrà lloc un altre taller pensat per a la ciutadania en general. Així mateix, després de la finalització dels dos tallers, els assistents tindran l'oportunitat de fer una visita guiada a l'exposició Somia la Ciutat, que acull el Palau Robert fins a l'11 de juny i que mostra algunes de les iniciatives urbanístiques i arquitectòniques més destacades que es estan duent a terme actualment, de la mà del comissari, l'arquitecte Roger Subirà. Els interessats es poden apuntar en aquest formulari.