Empoderar la ciutadania

La ciutat és l'espai on desenvolupem gran part de la nostra activitat quotidiana. Les relacions que generem amb l'entorn i les persones amb qui compartim aquest espai tenen un impacte en els nostres nivells de satisfacció i felicitat. Per tal d'analitzar aquests aspectes, identificar els possibles reptes i aportar solucions per millorar el benestar de la ciutadania, el proper 15 d'abril, a les 11 h, un total de 20 ciutadans interessats en l'urbanisme de la seva ciutat podran participar en aquest taller organitzat per la Generalitat de Catalunya.

Es tracta del primer d'un total de sis tallers que se celebraran els propers mesos i que tenen la voluntat d'implicar els ciutadans en les decisions urbanes que afectaran les urbs catalanes en un futur no gaire llunyà. Aquests tallers formen part del projecte Ciutats Somiades, que aplegarà les millors propostes plantejades al llarg d'aquests mesos i les compartirà en una plataforma creada per EL PERIÓDICO conjuntament amb la Generalitat de Catalunya. Aquesta iniciativa, a més, s'ha impulsat en el marc de l'exposició Somia la Ciutat, comissariada per l'arquitecte Roger Subirà i que es pot visitar fins al proper 11 de juny al Palau Robert de Barcelona.

Aquesta exposició ensenya algunes de lesiniciatives urbanístiques i arquitectòniques impulsades per més de 30 equips, tant locals com internacionals, que fins ara no tenien un espai on poder compartir-se i visibilitzar-se entre sectors no especialitzats. L’exposició barreja un conjunt d’imatges que ajuden a imaginar un futur urbà més optimista i més sostenible i ho fa a través de tres valors innegables: la Revolució Verda, la Revolució Digital i la Revolució de la Identitat.

‘La ciutat feliç és la compartida’

El primer dels tallers serà dirigit per la consultora Ideas For Change, especialitzada en la millora dels espais públics mitjançant la transformació digital i la innovació, i el suport de Lichen, un laboratori d'innovació social que, mitjançant la creativitat i la tecnologia, dissenya espais i processos de participació ciutadana per crear solucions inclusives capaces d'afrontar els grans reptes actuals. La jornada es desenvoluparà sota la premissa que una ciutat feliç és aquella on les persones es relacionen de manera més profunda amb l'entorn i, especialment, amb els veïns i veïnes. Així, abans de començar, els participants portaran a terme un exercici peridentificar els principals reptes i per idear, de manera col·lectiva, un llistat de solucions.