Durant la jornada, els participants van haver de desenvolupar una solució amb l'ajuda de dades extretes de sensors intel·ligents instal·lats a Barcelona

Una aplicació que premia els ciutadans per fer servir el transport públic, una legislació que regula el trànsit a les zones més transitades, i un projecte enfocat a crear microclimes verds a les façanes dels edificis per reduir les emissions de CO 2 . Són algunes de les idees que van sorgir el darrer dijous 20 d'abril al taller 'Urbanisme i dades, més a prop que mai: Quines dades produeix la ciutat?', celebrat en el marc del projecte Ciutats Somiades, que busca fer partícip la ciutadania en la construcció de la Barcelona del futur. Més de 50 estudiants d'arquitectura van participar en aquesta jornada dedicada al desenvolupament de projectes urbanístics mitjançant l'ús de dades obertes a la ciutadania que va organitzar la Generalitat de Catalunya i que va dirigir la consultora especialitzada en la millora dels espais públics a través de la transformació digital i la innovació Ideas for Change.

El taller, que va tenir lloc al Palau Robert de Barcelona, va consistir en tres fases: una part introductòria, un treball en equip i un joc de rol. En primer lloc, es va dur a terme una explicació sobre el concepte de ciència ciutadana i sobre com les dades generades per les persones que habiten en una ciutat poden ser útils a l'hora de crear solucions que ajudin a millorar la qualitat de vida. "La ciència ciutadana és una manera d’atribuir a la ciutadania una participació activa en la generació de nova informació", van assenyalar els organitzadors. En aquesta línia, es van exposar projectes com D-Noses, una iniciativa a través de la qual comunitats de persones afectades per les olors poden mapejar mitjançant una aplicació mòbil els punts on es perceben olors i, així, identificar les possibles problemàtiques a cada zona. Una altra de les iniciatives ressaltades va ser CitieS-Heatlh, l'objectiu del qual és abordar problemàtiques ciutadanes relacionades amb la salut i condicionades per factors mediambientals com els nivells de contaminació.