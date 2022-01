Fundació ColaCao, un altaveu per sensibilitzar contra el ‘bullying’

Contingut ofert per:





En la majoria dels casos, l’assetjament escolar es produeix a través d’amenaces, intimidacions, exclusió social, estigmatització… que poden derivar en problemes mentals per als menors com ara depressió, ansietat, canvis de personalitat, disminució de l’autoestima o estrès posttraumàtic. La falta de maduresa de nens i adolescents els impedeix empatitzar amb la víctima i el dany pot arribar a ser de grans dimensions i afectar la vida normal de la víctima.

Cada nen és únic i té coses que el fan especial. Tots n’hauríem de ser conscients, perquè les singularitats de cadascun són les que ens ajuden a construir una societat més plural i a lluitar contra l’enemic més gran de la diversitat infantil: l’assetjament escolar. Tenint això en compte, ColaCao, una marca molt lligada als nens des del seu naixement fa més de 75 anys, vol ajudar a lluitar contra aquesta plaga social a través de la creació de la seva fundació. Aquesta nova entitat neix amb el propòsit de sensibilitzar contra l’assetjament escolar, una de les preocupacions més rellevants de les famílies, que es calcula que afecta uns dos milions de menors al nostre país.

Per això, la Fundació ColaCao portarà a terme diferents iniciatives en l’àmbit de l’educació, la investigació i la divulgació, creant i implementant projectes socials i solidaris. En aquest sentit, Carmen Cabestany, presidenta de NACE, entitat que col·labora amb la Fundació, assenyala que “un dels grans problemes de l’assetjament escolar a Espanya és el silenci social que l’envolta. ColaCao és una marca que sempre ha estat al costat dels nens, raó per la qual la seva força com a altaveu per conscienciar sobre els problemes que els afecten, com pot ser l’assetjament escolar, és molt important i suposarà un gran avenç a l’hora de fomentar el debat social al respecte”.

Línies d’actuació

El 60% de les víctimes, davant un cas d’assetjament escolar, recorren als seus amics, mentre que un 16% no ho diu, un 14% a la seva família i un 10% al professorat, segons dades recollides en un Informe del Defensor del Poble. Existeix encara un gran desconeixement entre pares, professors i administració sobre l’assetjament i sobre com detectar-lo. Algunes pistes que ens poden ajudar a identificar que un menor pot estar sent víctima d’assetjament escolar són canvis en el seu comportament o en les notes, absentisme escolar o el llenguatge corporal, entre altres. És per això que, una vegada identificat el problema, també s’ha de saber com procedir.

Per seguir lluitant contra aquesta problemàtica, les línies d’actuació de Fundació ColaCao abraçaran des de programes escolars d’abast estatal que ajudin a sensibilitzar l’alumnat en el respecte al proïsme i en el rebuig al bullying, a estudis sociològics que aportin dades de qualitat sobre la incidència de l’assetjament escolar a Espanya, passant pel desenvolupament de campanyes solidàries o la producció i difusió de materials de divulgació i sensibilització. D’aquesta manera, la Fundació ColaCao vol convertir-se en un gran altaveu de reivindicació i conscienciació social, intentant trencar el silenci que envolta el problema i fomentant que els casos es denunciïn a temps, una de les grans barreres a l’hora d’afrontar i tractar el bullying, segons els experts.

Aliança amb NACE

La Fundació ColaCao ha establert una aliança amb NACE (Associació No a l’Assetjament Escolar), una de les institucions més rellevants a Espanya en la lluita contra el bullying. Aquesta associació, composta per psicòlegs, advocats, professors i altres perfils especialitzats, fa més de 10 anys que està centrada en la prevenció i intervenció en processos d’assetjament escolar, en qualsevol de les formes en què es manifesta, així com en el suport i atenció a les víctimes i a les seves famílies de forma gratuïta i desinteressada. Fundació ColaCao i NACE han creat un document de consells per prevenir l’assetjament.

Carmen Cabestany, presidenta de NACE relata que “la col·laboració amb la Fundació ColaCao suposa un honor i un privilegi. És un pas endavant molt important per a nosaltres ja que servirà per poder amplificar els nostres projectes i ajudar més persones afectades per l’assetjament escolar. Estem convençuts que l’acord entre Fundació ColaCao i NACE servirà per evitar el patiment de molts menors i per salvar vides”.

L’esport com a eina per combatre’l

El primer gran projecte de Fundació ColaCao serà l’impuls d’un documental sobre assetjament escolar i el paper que desenvolupa l’esport com a eina per combatre’l. Aquesta iniciativa s’ha promogut juntament amb el Consell Superior d’Esports i té l’objectiu de fomentar el debat social i donar informació de qualitat als pares i mares al voltant del bullying. El documental Somos Unicxs, compta amb la participació de personalitats del món de l’esport com Carolina Marín, Ray Zapata o Susana Rodríguez, que relataran en primera persona la seva experiència al voltant del bullying durant la seva infància. A més a més, inclou consells i recomanacions perquè les famílies puguin detectar si el seu fill està patint assetjament escolar.

Per la seva part, Marta Vernet, membre del Patronat de la Fundació ColaCao, recorda que “la lluita contra l’assetjament escolar és una evolució natural en aquest rol social de la marca, ja que el bullying atempta contra aquest empoderament que ColaCao fomenta des dels seus orígens, fa més de 75 anys. La creació de la Fundació ColaCao representa una fita en la responsabilitat social de la marca, tant per l’envergadura de la iniciativa com per l’impacte social que esperem tenir”.