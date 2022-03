Talent femení per impulsar la revolució de l'hidrogen renovable

Contingut ofert per:





Element químic representat pel símbol H, amb un nombre atòmic de 1, que es presenta en forma de gas en condicions normals de pressió i temperatura. Darrere d'aquesta definició succinta s'amaga ni més ni menys que un element present en, aproximadament, el 75% de la matèria de l'Univers. I és que des que es descobrís el 1766, hem après molt de l'hidrogen. Sabem, per exemple, que és indispensable per a la vida, ja que forma part de la majoria de compostos orgànics. També és conegut pel seu increïble potencial energètic. Però és possible que l'hidrogen ens brindi l'energia del futur? Un equip d'investigadores espanyoles ho tenen clar, per això han desenvolupat una nova manera de produir-lo de manera més eficient i, sobretot, més sostenible.

“La iniciativa està liderada en totes dues parts per dones, tant l'equip tècnic com el de desenvolupament de negoci. En aquest sentit, el projecte mostra un compromís amb la dona investigadora” Mónica Sánchez, coordinadora d'Hidrogen d'Enagás.

L'hidrogen no és una font primària d'energia, però sí que és un vector energètic. Això significa que la substància és capaç d’emmagatzemar energia que es pot alliberar posteriorment de manera controlada. Però això no només acapara l'atenció de la indústria: si aconseguim produir hidrogen emprant fonts d'energia renovables estarem davant d'un dels vectors clau per a la descarbonització. “Permetrà emmagatzemar les energies renovables a gran escala i canalitzar-les a diferents sectors com el de la mobilitat, el residencial o l'industrial”, assenyala Ana Martínez, investigadora del Repsol Technology Lab. A la qual cosa hi afegeix la seva versatilitat com a “matèria primera en la indústria, tant per a processos convencionals que actualment consumeixen hidrogen com per a nous processos com la producció de combustibles sintètics o de productes químics per noves rutes sostenibles”.

Avui dia, conviuen principalment tres mètodes industrials per obtenir hidrogen. El més comú continua sent a partir de gas natural, encara que hi ha dues opcions amb menys petjada de carboni: la producció a partir de biometà (un gas d'origen renovable) i la tecnologia de l'electròlisi. Aquest darrer procés consisteix, bàsicament, en la utilització d’electricitat d’origen renovable per obtenir l’hidrogen a partir de l’aigua.

R+D espanyol per a un hidrogen renovable 100%

Un equip de científics de Repsol, en col·laboració amb grups de recerca de referència a Espanya, fa una dècada que treballen en un projecte que fa més eficient l'electròlisi. Es tracta d'una tecnologia pionera per a la producció d'hidrogen renovable a partir de l'ús directe d'energia solar, en un procés conegut com a fotoelectrocatàlisi.

“Espanya té el potencial per passar de ser un país importador d'energia fòssil a ser exportador d'energia renovable, i l'hidrogen tindrà un paper clau en aquesta oportunitat” Ana Martínez, enginyera especialitzada en tecnologies d'hidrogen.

Aquest mètode incorpora millores, ja que redueix les etapes de conversió energètica (generació d’electricitat renovable i electròlisi) i suprimeix el transport i les etapes de transformació de potència de l’electricitat renovable. La fotoelectrocatàlisi aconsegueix integrar aquest procés en un únic pas a través d’un dispositiu “capaç de convertir de forma directa l’energia solar en energia química generant, amb la presència d’un material fotoactiu, les càrregues elèctriques que provoquen la ruptura de la molècula d’aigua ”, explica María Dolores Hernández, doctora en Ciències i colíder del projecte. Aquesta integració fa que la conversió d’energia solar a hidrogen sigui més eficient. La previsió és que al 2030 l'hidrogen renovable generat per aquesta via pugui competir en costos amb el produït per processos convencionals.

Una tecnologia escalable i competitiva

Aquesta investigació va arrencar a Repsol Technology Lab el 2012 i, el 2018, Enagás es va sumar al projecte. Mónica Sánchez, coordinadora d'Hidrogen d'Enagás, ressalta que “aquesta iniciativa ha estat liderada en totes dues parts per dones, tant l'equip tècnic com el de desenvolupament de negoci. En aquest sentit, el projecte mostra un compromís amb la dona investigadora i és un exemple clar del canvi dels darrers anys en el nostre paper en grans projectes tecnològics dins del món de l'empresa”.

Tant Repsol com Enagás ja han incorporat l'hidrogen renovable a la seva activitat. En concret, Repsol té previst introduir-lo als processos industrials de refinació i química, a més dels negocis vinculats a l'economia de l'hidrogen, que abasten àmbits tan dispars com el de la mobilitat sostenible o el domèstic, on ja hi ha calderes disponibles per generar electricitat i calor amb aquest gas.

“Estem segures del gran potencial d’aquesta tecnologia, que permetrà descarbonitzar la producció d’hidrogen a escala industrial optimitzant eficiència i costos” María Dolores Hernández, doctora en Ciències i experta en fotoelectrocatàlisi.

A més, totes dues companyies plantegen el futur d'aquesta tecnologia i ja treballen en l'escalat i la comercialització. El 2021 van tornar a associar-se per crear Sunrgyze, una 'spin-off' centrada en el desenvolupament i la industrialització. La inversió fins ara supera els 8 milions d'euros i totes dues comparteixen la propietat industrial del procés de fotoelectrocatàlisi. Això s'ha traduït en 65 sol·licituds de patents en més de 30 països, de les quals ja en tenen 47 de concedides.