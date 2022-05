El desafiament de retenir talent jove a les zones rurals

Contingut ofert per:





El sector primari espanyol fa anys que pateix la despoblació i la falta de treballadors joves. Segons dades ofertes pel Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació, el percentatge de titulars d’una explotació agrícola o ramadera amb menys de 40 anys és de tan sols el 8,6%. Aquesta xifra posa de manifest la falta de talent jove que doti de vida i activitat el medi rural, cosa que porta a una pèrdua de riquesa econòmica del que avui coneixem com l’Espanya Buidada. Malgrat aquest escenari, encara hi ha qui decideix continuar amb la tradició familiar i treballar amb la ramaderia, gràcies al suport d’iniciatives portades a terme pel sector agroalimentari.

Beques Pascual

David Álvarez, estudiant d’una doble enginyeria, Elèctrica i Industrial, i especialitzat en projectes d’agricultura de precisió, vol continuar amb la tradició familiar. El seu avi va crear una explotació ramadera a Mave (Palència) fa més de 50 anys i ara vol donar un nou impuls al negoci. “Quedar-se al camp no sempre és la solució més fàcil. És una feina dura i sacrificada, però a la vegada molt gratificant. Per a mi, que he vist l’evolució del negoci familiar des de petit, és il·lusionant poder utilitzar la meva formació per continuar amb el projecte que va començar el meu avi”, explica el noi.

Ramaderia La Pastiza a Mave (Palència). El becat David Álvarez amb el pare i l'avi.

Per ajudar aquests joves, i retenir el talent a l’Espanya Buidada, Pascual, companyia referent en el sector agroalimentari espanyol, ha posat en marxa un programa de beques destinades als fills dels seus ramaders per ajudar-los a formar-se en estudis que els permetin continuar amb el negoci ramader familiar. D’aquesta manera garanteixen la continuïtat de les explotacions en territoris que compten amb una capacitat menor per atraure i retenir el talent jove i qualificat.

Pascual ha concedit un total de 12 beques per a alumnes de ramaderies situades a Castella i Lleó, Galícia i Cantàbria

Gràcies a aquestes beques, joves com el David podran desenvolupar tot el seu potencial i assegurar l’activitat en el sector primari a les zones rurals. Un altre dels becats en el programa de Pascual és Manuel Osoro. La seva família tira endavant una quadra d’uns 400 caps de vaquí de llet a Villacarriedo, Cantàbria. El noi té clar que vol continuar amb el llegat familiar: “La majoria de la gent opta per sortir d’aquí per anar a la capital i dedicar-se a la indústria. Al final, és una feina que requereix molta dedicació. Jo ho faig per arrelament. Aquest és el negoci que he conegut des de petit i el que vull és quedar-me a la meva terra”.

Ramaderia Tezanillos a Villacarriedo (Cantàbria). El becat Manuel Osoro amb la seva mare, el seu oncle i el seu cosí.

En aquesta primera fase del projecte, Pascual ha concedit un total de 12 beques per a alumnes de ramaderies situades a Castella i Lleó, Galícia i Cantàbria. La intenció de la companyia és dotar de continuïtat i recorregut aquest programa, de manera que es repeteixi en cada curs acadèmic, ampliant-lo en pròximes edicions a joves agricultors locals.

El potencial de la digitalització

Un dels objectius que Pascual té amb aquest programa de beques és la digitalització i la transformació de les explotacions ramaderes. D’aquesta manera, no només continuaran amb el negoci dels seus pares i avis, sinó que el podran millorar i trasformar, tornant-li riquesa a l’entorn rural. De fet, Pascual complementarà les beques per a estudis reglats amb un pla formatiu d’alt rendiment per instruir tècnicament i empresarialment aquests joves una vegada que s’incorporin als negocis familiars.

Alguns dels desafiaments pendents en matèria de transformació digital són la indústria mecatrònica agrària, l’agricultura de precisió, la interconnexió de les cadenes de subministrament en la Indústria 4.0 o el desenvolupament de projectes d’empresa en vivers. Tot això pot fomentar la transformació del sector primari a Espanya. En aquest sentit, el David té clar cap on vol portar la ramaderia que la seva família té a Palència: “Hi ha tota una feina per fer pel que fa a la modernització de les explotacions ramaderes. Podem parlar des de digitalització per ser més eficients en tots els nostres processos fins a la implementació de tecnologies netes per tenir explotacions més sostenibles. És una tasca que a mi particularment m’apassiona”. El Manuel, per la seva part, afegeix que “és una transformació que ja s’està produint. Cada vegada som més eficients i productius gràcies a la modernització, però ara, la nostra generació té l’oportunitat d’impulsar el que ja van construir els nostres avis gràcies a la formació en noves tècniques i eines”.

Estem davant del relleu generacional del sector agroalimentari. Aquest canvi és necessari per revitalitzar aquest sector que compta amb una gran capacitat per fixar la població al medi rural i funcionar com un eix vertebrador del territori.