Plans en línia per passar temps en família

Per Nadal, les despeses es multiplicaran respecte a qualsevol altra època de l'any: festes de Nadal, esdeveniments familiars, regals per als nens, plans d'oci... La nostra butxaca es ressent enormement durant aquestes dates. Però hi ha famílies que estan vivint un ‘mentrestant’ i que han de fer equilibris per esquivar aquesta època de l’any i que segurament no poden fer plans en família que suposen un gran desemborsament.

Però hi ha molts plans que es poden fer amb poc pressupost, per això només necessitarem connexió a internet i disposar d'una tauleta o smartphone. A més, Vodafone vol estar amb aquestes famílies que estan passant un 'mentrestant' amb les seves tarifes socials. La Tarifa Conectad@s està pensada per a aquelles persones de més grans de 30 anys que siguin beneficiàries de l'Ingrés Mínim Vital. Per 10 euros al mes, aquesta tarifa inclou navegació 5G fins a 15GB i trucades il·limitades. Una altra opció és la Tarifa Conectad@s+internet, que inclou mòbil i internet, amb 15GB acumulables i trucades il·limitades per 25 euros al mes.

Ara que ja podeu accedir a internet, us proposem diferents plans per fer en família aquest Nadal i sense sortir de casa. Només necessitareu connexió a internet!

Jocs de taula en línia

Si no teniu cap joc de taula a mà amb què passar una estona divertida en família, no us preocupeu, hi ha aplicacions amb molts tipus jocs. Només necessiteu el mòbil o la tauleta i podreu passar una estona divertida jugant al clàssic parxís, al Monopoly, al joc de cartes UNO, a l’Apalabrados o al joc de moda, Among Us.

Ja heu decidit per quin començar?

Escape Room online

Els Escape Rooms són jocs col·laboratius en què l'enginy i la lògica són fonamentals per anar resolent pistes, i ja estan disponibles en línia per poder-hi jugar sense sortir de casa. A més de ser molt divertits, ens ajudaran a fomentar amb els nostres fills valors com ara el treball en equip. A Mad Escape Room ofereixen diferents alternatives per embarcar-se en una aventura única segons l'edat dels infants.

Receptes de pastissos nadalencs ‘healthy’

Qui no prefereix un pastisset casolà? Podem passar temps en família cuinant algunes postres nadalenques, això sí, que portin ingredients saludables. A Instagram o internet hi ha moltes receptes per triar la que més ens agradi. Us ve de gust tastar el torró de tres xocolates de @chefbosquet? O us atreviu a cuinar el brownie de Nutella amb formes nadalenques de @burpee_vet?

Crispetes i acció!

A HBO disposen d'un ampli catàleg de sèries i pel·lícules per gaudir en família.

És hora de fer unes crispetes i triar entre totes les opcions disponibles.

La saga de Harry Potter? O, millor ‘Kung Fu Panda’?

Escriure la carta als Reis d’Orient en família

A tots els nens els fa molta il·lusió quan arriba el moment d'escriure la carta als Reis d’Orient i demanar-los els regals que volen que els portin aquest any quan entrin per la xemeneia. Abans calia buscar una bústia física on dipositar les cartes, però amb internet ja no cal, els Reis també s'han actualitzat. Ara la carta es pot escriure en línia i s'asseguren que arribi als seus destinataris. Però el dia de Reis no us oblideu de deixar aigua i tortell per a Melcior, Gaspar i Baltasar i els seus tres camells.