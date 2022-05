Uneix-te a les plaques solars i brilla amb llum pròpia

Passa't a les plaques solars i uneix-te a

#LaRevolucióDeLesTeulades

Instal·lar plaques solars a la teulada i unir-te a la Revolució. Així de fàcil. #LaRevolucióDeLesTeulades és el moviment amb què Holaluz vol canviar el model de generació i consum transformant cada teulada en energia 100% verda. I el millor de tot és que això és bo per al planeta, però també per a la butxaca. Holaluz instal·la el màxim nombre de plaques solars per reduir la teva factura de llum a 0€. És a dir, pots arribar a aconseguir un estalvi tan gran que et permeti oblidar-te de les factures per sempre i sense fer res. Ells s'encarreguen de tot el procés de principi a fi: permisos, subvencions, finançament, manteniment i resolució d'avaries.

La proposta persegueix a més l'eficiència energètica, ja que es compra l'energia sobrant d'uns clients per abastir-ne d'altres. És a dir, com més metres quadrats de teulada se sumin a la Revolució, més energia verda es consumeix i més CO 2 se li estalvia al planeta.

Amb Holaluz, la instal·lació de plaques solars és ràpida, senzilla i amb els millors materials i garanties. Compten amb un equip d'instal·ladors experts i homologats que les instal·len en menys d'un dia i sense obres més grans. Visquis on visquis, descobreix quina seria la teva quota personalitzada, pots arribar a reduir la teva factura de llum a 0€. Més de 5.300 teulades a tot Espanya ja s'han unit a la revolució verda amb què estalvia la butxaca i també el planeta.