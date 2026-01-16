Hibridació: l'opció sostenible més equilibrada

La mobilitat eficient troba als sistemes híbrids una solució realista, capaç de disminuir les emissions sense limitar l'ús quotidià del vehicle.

Contingut ofert per:
Logo Toyota


El Toyota C-HR Hybrid encarna aquesta filosofia en combinar tecnologia sostenible, disseny modern i un plantejament pràctic que s'adapta tant a la conducció urbana com a viatges i escapades de cap de setmana.

Aquest compacte SUV conserva el seu estil característic, amb una silueta reconeixible i un disseny futurista que s'estén des de l'exterior fins a l'interior. Ara, però, presenta una gamma renovada. Toyota Espanya ha actualitzat el Toyota C-HR Hybrid oferint una oferta mecànica més clara, millores en els acabats i un nivell més alt d'equipament tecnològic i de seguretat.

Disseny amb personalitat i eficiència

Amb 4,36 metres de longitud, el Toyota C-HR Hybrid se situa al segment SUV compacte, però destaca per les seves línies anguloses, proporcions robustes i detalls cuidats, pensat per als que busquen un vehicle funcional sense renunciar a un estil modern i distintiu.

Al seu atractiu exterior s'hi afegeix una proposta tècnica sòlida. El Toyota C-HR Hybrid ha estat clau per a l'èxit de Toyota a Europa, amb més d'un milió d'unitats venudes i continua sent una elecció preferida per conductors que valoren eficiència, fiabilitat i estètica.

Dues motoritzacions híbrides per a diferents usos

La gamma del Toyota C-HR Hybrid inclou dues opcions: Hybrid 140 i Hybrid 200, totes dues amb la darrera generació del sistema híbrid de Toyota i canvi automàtic de sèrie. Aquestes motoritzacions destaquen per la suavitat, el baix consum i les emissions reduïdes, permetent-los lluir l'etiqueta Eco.

Hybrid 140 ofereix un equilibri ideal entre rendiment i eficiència, perfecte per a ús diari a ciutat i carretera. Per la seva banda, Hybrid 200 ofereix més potència i pot incloure la tracció total intel·ligent AWD-i, millorant l'estabilitat en superfícies relliscoses i augmentant les seves capacitats en camins rurals o amb condicions climàtiques adverses.

Gràcies a aquesta versatilitat, Toyota C-HR Hybrid s'adapta a tota mena de desplaçaments, des de trajectes quotidians fins a viatges llargs.

Acabats renovats i més equipament

L´actualització també es reflecteix en una gamma d´acabats més cuidada i diferenciada. El nivell Advance inclou un interior refinat, tapisseria jaspiada i noves llantes d'aliatge de 18 polzades, elevant la percepció de qualitat i confort.

El Business, que substitueix l'anterior Active, es posiciona com una opció molt completa. Ofereix seients i volant calefactables, ajustament lumbar elèctric per al conductor i llum ambiental interior, elements que milloren lexperiència diària i els viatges llargs.

Les versions GR SPORT reforcen el caràcter esportiu del model, amb llantes més grans, pintura bitò, head-up display i sistemes de seguretat avançats, combinant estil i diversió en conduir.

Tecnologia i seguretat al dia

Tota la gamma Toyota C-HR Hybrid incorpora de sèrie el detector de fatiga per càmera (DMC), que supervisa l´atenció del conductor i s´integra amb el sistema de parada d´emergència, reforçant la seguretat activa i preventiva.

A més, el vehicle ofereix un entorn digital modern, amb instrumentació i pantalla central de darrera generació, connectivitat amb smartphones i funcions pensades per facilitar la vida a bord.

Més opcions per personalitzar

L'actualització inclou nous colors exteriors, com Blau Royal, Gris Trueno i Rojo Emoción, que permeten adaptar l'estètica del Toyota C-HR Hybrid a diferents gustos i estils.

Amb aquestes millores, el Toyota C-HR Hybrid es reafirma com una de les alternatives híbrides més completes i equilibrades del mercat: un SUV que combina eficiència, disseny i tecnologia en una proposta preparada per al present i llesta per al futur.

