Els vins exquisits que neixen sobre les cendres d'un volcà

A les Illes Canàries es troben les vinyes més antigues del vell continent i varietats de raïm únics al món, ja que va ser un dels pocs llocs on no va arribar la fil·loxera, una plaga que va destruir tots els ceps europeus al segle XIX. Un bon exemple d´aquesta tradició vinícola el trobem a la petita zona de La Geria (Lanzarote), on fa segles que obren el miracle de convertir la lava en vi. Un poder amb denominació d’origen que és fruit de la superació.

Visitar els camps de La Geria és com submergir-se en un altre món. La fascinant harmonia que transmeten els seus cràters, el contrast de colors… Però sota la superfície hipnòtica s'amaga una realitat molt més inspiradora. Fins a inicis del segle XVIII aquesta vall era cèlebre per dedicar-se al cereal. Aquest tipus de cultiu suposava una solució enginyosa a les poques pluges que l'illa rep habitualment. Tot anava bé fins que el 1730 el Timanfaya va entrar en erupció. Les collites van quedar cobertes per lava i cendres. Tot i això, el que per a molts podria suposar el final, per a La Geria només va ser el principi.

Després d'haver-se adaptat al clima, els agricultors coneixedors d'aquesta zona van decidir enfrontar-se a un repte molt més gran: fer florir el malpaís. I per aconseguir-ho van inventar un mètode de cultiu únic al món. Van fer forats a la terra volcànica fins a trobar terra fèrtil. Els van obrir al cel per deixar entrar la llum i hi van plantar els ceps, protegint-los del vent amb un petit arc de pedra. Per mantenir nodrits aquests insòlits camps, els habitants de La Geria van tornar a fer servir el seu enginy cobrint la zona amb lapil·li (petits fragments de lava). Gràcies a les seves formes i porositat, aquest sediment volcànic conegut localment com a ‘picón’, permet aprofitar fins a l'última gota de la rosada. Fila a fila, el paisatge de la vall es va anar omplint d'aquestes foradets perfectes que donen lloc a vins de llegenda i que actualment són considerats un Espai Natural Protegit.

El raïm d'aquests ceps també se surt del comú. En contrast amb el color de la terra, aquí creix la Malvasia Volcànica, una varietat autòctona de l'illa que dona lloc a una gran varietat d'aromàtics vins blancs, encara que també és possible trobar-hi negres, rosats i fins i tot escumosos. Per tastar-los, igual que per visitar els camps, només cal seguir les notes que han deixat al paisatge entre els municipis de Yaiza, Tías, Tinajo, San Bartolomé i Teguise. Hi ha diferents cellers oberts als visitants on es poden realitzar tasts i maridatges, conèixer la història o simplement deixar-se portar pel paisatge.

L'origen volcànic de tot l'arxipèlag obliga a fer les coses a un altre ritme. Molts processos es realitzen de manera gairebé artesanal. Tot i això, la riquesa d'aquest mineral i la salinitat de l'Atlàntic han fet de les Illes Canàries un referent enològic a tot el món. Actualment, el territori compta amb onze Denominacions d'Origen (cinc a Tenerife) i s'han identificat genèticament més de 130 varietats diferents de raïm. Aquesta tasca incansable ha rebut el reconeixement internacional al llarg dels segles.

Com més gran és l'esforç, millor és el fruit. Allò que per a molts podria semblar una frase d'autoajuda, en aquesta illa és part de la seva identitat. Els agricultors d'aquesta zona fa centenars d'anys que treballen en vessants de vertigen per cultivar la Forastera Gomera, una varietat única molt apreciada a nivell enològic per la seva característica acidesa. El millor maridatge per a aquests vins són els seus paisatges, però podent triar entre espectaculars feixes de roca, panoràmiques de la vall o un capvespre gaudint de l'oceà, resulta difícil decidir-se per una.

