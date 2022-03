Vehicle interactiu o com aprofitar la bateria del cotxe elèctric per a l'energia de la llar

Contingut ofert per:





La bateria del vehicle, a més d’emmagatzemar electricitat per moure l’automòbil, ofereix possibilitats addicionals per a l’usuari. I és que aquest petit “dipòsit” d'energia s'està posicionant com una eina a tenir en compte si parlem de solucions intel·ligents per a la llar, sobretot quan l'habitatge compta amb formats de generació elèctrica propis com ara plaques fotovoltaiques.

De la combinació d'aquests elements neix Vehicle-To-Home, un sistema que permet emmagatzemar a la bateria del cotxe l'energia renovable generada per les plaques solars quan les condicions meteorològiques són òptimes o quan el mercat elèctric és més barat. Aquesta energia es pot utilitzar a casa en un altre moment: a la nit o en els pics de consum, quan la llum és més cara.

I no és l’única opció. Addicionalment, mitjançant l'agrupació de múltiples usuaris amb bateries, és possible proporcionar energia al sistema general en moments d'escassetat de producció o absorbint electricitat quan n’hi ha en excés. Això es coneix com a Vehicle-To-Grid.

Per realitzar totes dues tasques, és imprescindible que la bateria del vehicle estigui preparada per intercanviar electricitat amb el punt de subministrament en tots dos sentits i tot el procés ha d'estar controlat per sistemes i solucions que ja existeixen al mercat.

En paraules de Javier Aríztegui, gerent de Transició Energètica i Mobilitat de Repsol, calen tres elements: “D'una banda, un vehicle que ho permeti. D'altra banda, que comptem amb un sistema tipus EMS a casa, que et faciliti fer aquest joc de càrrega, recàrrega i donar serveis a la llar. Si a més volem fer el Vehicle-To-Grid, necessitem que aquest EMS estigui associat a altres EMS”.

Com assenyala l'expert, els Energy Management Systems (EMS) són clau per a la gestió intel·ligent d'aquests sistemes. Basant-se en algorismes d'intel·ligència artificial, “aprenen quins són els nostres costums de consum i fan una estimació de com serà la demanda a l'habitatge al llarg del dia; així ajusten el consum de cada electrodomèstic i controlen en quin moment les bateries de l'automòbil poden agafar l'energia o l'han de cedir a casa”, aclareix.

Què és Vehicle-To-Grid? En un escenari de transició cap a un nou model energètic i de noves exigències socials respecte a rebaixar l'impacte de consum de recursos, les necessitats d'electricitat augmenten contínuament. Un informe de BloombergNEF posa de manifest que el 2040 el 50% dels cotxes del mercat seran elèctrics i inclouran alimentació intel·ligent. Cal destacar que actualment el cotxe elèctric ha passat de ser una màquina passiva a emmagatzemar i redistribuir energia. Arriben el que es coneix com a vehicles interactius: Vehicle-To-Grid o V2G, és a dir, amb la capacitat de tornar l'electricitat continguda a les seves bateries a la xarxa elèctrica, mitjançant sistemes intel·ligents de control de consum.

Solucions i avantatges

La tecnologia Vehicle-To-Grid permet cedir l'electricitat emmagatzemada a les bateries dels cotxes a la xarxa elèctrica quan aquests es troben connectats a una presa de corrent. L'usuari pot aportar així l'energia del vehicle quan no la necessita, de manera que es reincorporaria a la xarxa de distribució, millorant el balanç energètic. “Si això ho fan de manera coordinada nombrosos usuaris, l'aportació al sistema elèctric és rellevant i reben una remuneració”, assegura Aríztegui. De fet, Repsol està desenvolupant un dispositiu que afegeix sistemes EMS perquè operin com si fossin una sola entitat en el mercat elèctric. Es coneix com a VAM (Virtual Asset Management) i actua davant del mercat subministrant-li energia o disminuint la demanda, respectant en tot moment les necessitats de cada consumidor.

A mitjà termini, el Vehicle-To-Home i el Vehicle-To-Grid poden ajudar a fer un ús més eficient de l'energia a la llar, però encara han de superar algun repte. El principal és tecnològic. I és que “no totes les bateries estan adaptades perquè el flux recorri el camí d'anada i tornada”. Avui dia, la descàrrega energètica continua sent un handicap ja que pot comprometre la vida útil de la bateria. "Quan se solucioni aquesta qüestió i s'estengui l'ús dels EMS, canviarà completament la relació que tenim amb la mobilitat i l'energia", conclou Aríztegui.