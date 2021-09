Contingut ofert per:





1. Anota les teves despeses: Has sentit parlar de l’"efecte latte"?

Es tracta d'un concepte encunyat per David Bach, autor de diversos llibres sobre com gestionar l'economia domèstica, i que fa referència a aquestes petites quantitats de diners que gastem de manera quotidiana en coses prescindibles (com un cafè ‘latte’) i que, a llarg termini, podrien marcar la diferència i ajudar-nos a arribar més sobrats a final de mes.

Per això, el primer pas per començar a estalviar és conèixer en detall la nostra situació financera. És a dir: saber quant tenim, quant devem, quant gastem i en què. Per això, la millor idea és anotar rigorosament i minuciosament durant un mes totes les entrades i sortides de diners (per insignificants que ens semblin). Només així podrem aconseguir una visió més clara de com se'ns en van els diners i podrem treure conclusions valuoses.

2. Alia't amb la tecnologia: apps que t'ajuden a estalviar

Què faríem sense elles! Les apps van arribar (i segueixen arribant) per fer-nos la vida més fàcil. I, sí, també poden donar-nos un cop de mà per optimitzar els nostres recursos, administrar-nos millor i tenir un control més gran sobre les nostres despeses. Alguns exemples:

Fintonic permet tenir tots els comptes en un mateix lloc i tots els ingressos i despeses analitzades i sota control. Avisa del cobrament de comissions, de cobraments duplicats, del venciment d'assegurances... A més, organitza les despeses per categories (restaurants, rebuts, gasolina...) i dona recomanacions per prendre les millors decisions que tinguin a veure amb els diners.

Carritus és un comparador de preus de supermercats, gràcies al qual podrem estalviar-nos una bona picossada. Des d'aquesta app, es pot comparar el preu de la llista de la compra en diversos establiments i fer la compra en el moment en què surti més barat.

Gasolina y Diesel España permet trobar les gasolineres d'Espanya amb els millors preus en tot tipus de combustibles. Amb informació contínuament actualitzada, mostra els preus dels sortidors més pròxims al nostre domicili, al lloc de treball o també els que hi ha pel camí quan estiguem a la carretera.

Monefy porta un registre comptable de les nostres despeses personals i les compara amb els ingressos mensuals gràcies al planificador de pressupostos i organitzador de despeses diàries. Ajuda a administrar i organitzar els diners per estalviar i evitar més deutes a la llar.

Vesto crea un pla viable d'estalvi personalitzat per a cada client, planifica les seves finances i dona consells d'estalvi i inversió per aconseguir objectius concrets (comprar una casa, canviar de cotxe, fer un viatge...). Compta amb una secció molt dinàmica d'aprenentatge, dedicada a donar suport en temes d'estalvi i inversió.

Too Good To Go connecta els usuaris amb milers de restaurants, hotels, supermercats, fleques, fruiteries, etc. que, al final del dia, preparen i venen a preus súper reduïts packs sorpresa amb el seu excedent diari per evitar que es perdi.

3. Necessites una feina més ben remunerada? Mostra el teu talent (i, de passada, guanya diners extra).

Si, per molts malabars que facis amb les teves finances, el teu sou actual es queda molt curt per a les necessitats de la teva família, potser és el moment de buscar noves oportunitats i, per això, hi ha un factor decisiu: fer-se visible i cridar positivament l’atenció.

Hi ha una bona manera d'exhibir els teus talents, sumar punts al teu CV i, al mateix temps, guanyar calerons extra. Com? Dissenyant i creant el teu propi curs, amb el format que millor s'adapti a la teva especialitat, i pujant-lo a alguna de les plataformes especialitzades en formació en línia (que, per cert, està més en alça que mai): Crehana, Udemy, Domestika.

4. Uneix-te a l'economia col·laborativa i treu el millor partit al que tens i no necessites!

Això inclou, des d'una habitació a casa que, un cop lliure de trastos, és perfecta per llogar i sumar un ingrés addicional, fins al cotxe que es passa bona part del temps al garatge (i no diguem la caravana que amb prou feines feu servir uns quants dies a l'any), la roba que no et poses mai, la cadireta de bebè que ja no necessites, el material d'esquí a què mai et vas aficionar, els llibres que has llegit i que no vols conservar...

A tot se li pot treure un profit econòmic a la plataforma adequada: Wallapop, Vinted, Ebay, Milanuncios, Segundamano, Amovens, SocialCar, Indicampers, Yescapa... I a més estaràs prenent part activa en l'economia col·laborativa, una nova forma de viure que és bona per a la butxaca i per a la salut del planeta.

5. La tarifa Conectad@s de Vodafone que s'adapta a la teva situació.

Per simple costum o per evitar-nos la molèstia de canviar de proveïdors, moltes vegades les factures que paguem són més voluminoses del que és estrictament necessari. Per això, revisar les condicions de tots els nostres proveïdors és un pas imprescindible per estalviar en el dia a dia.

Podem començar, per exemple, per comprovar si podem reduir la potència contractada per reduir la factura elèctrica, cancel·lar subscripcions que no fem servir (des del gimnàs a canals de televisió) i contractar una nova tarifa telefònica que s'adapti a la nostra situació actual. En aquests temps en què arribar a final de mes és tota una proesa, Vodafone es posa al nostre costat amb les seves tarifes socials, com la Tarifa Conectad@s, a la qual es poden acollir aquelles persones més grans de 30 anys que siguin beneficiàries de l'ingrés Mínim Vital. Per 10 euros al mes, aquesta tarifa inclou navegació 5G fins a arribar 15GB i trucades il·limitades.

Una altra opció és la Tarifa Conectad@s+internet, que inclou mòbil i internet, amb 15GB acumulables i trucades il·limitades per 25 euros al mes.

Aquestes tarifes estan pensades perquè les persones que ara mateix compten amb menys recursos no deixin d'estar connectades mentre millora la seva situació i puguin seguir tenint, a l'abast d'un clic o una trucada, la manera de treballar la seva xarxa de contactes i la possibilitat de trobar o generar noves oportunitats. Perquè, a més, al contractar-les, aquestes tarifes proporcionen accés gratuït a Udemy, plataforma líder de formació en línia, i a Future Jobs Finder, una plataforma exclusiva de Vodafone per orientar en la recerca de feina.