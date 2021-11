Contingut ofert per:





Aída treballava en una agència de traducció i interpretació a Madrid quan va decidir deixar-ho tot per emprendre a la seva ciutat natal, la Corunya. “Attesor” és la prova que al seu sector les coses “es podien fer d'una altra manera, millor”, ens explica. “Els asturians som llaminers, ‘llambiones’, com diem aquí”, destaca Lydia, que va deixar enrere un sector en crisi, el del turisme, i ara convida a viatjar a través dels sabors a la seva rebosteria “Llambionadas” a Oviedo. “Molts, fins i tot jo mateixa, pensaven que estava boja” per obrir el centre “Fitness Mary & Janet” quan molts gimnasos no havien sobreviscut a la pandèmia, ens explica Janet. El seu negoci, a El Entrego (Astúries) fa 6 mesos que té èxit i llista d'espera.

En conversar amb aquestes dones és fàcil adonar-se de les qualitats que ha de reunir una persona emprenedora. Són intel·ligents, enèrgiques, inquietes, somiadores, valentes, treballadores, decidides, tenaces, resolutives, inconformistes…, capaces de veure l'oportunitat per sobre del risc i llançar-se a l'aventura d'obrir un nou negoci, encara que les circumstàncies semblin adverses. A ulls d'alguns, estan boges, però la veritat és que cap avança inconscient sobre la corda fluixa. "Emprendre no és fàcil", coincideixen a assenyalar i, per això, la seva aposta per l'autoocupació sorgeix de la reflexió i es construeix i es consolida amb l'ajuda i l'assessorament professional que brinda el Programa PAEM (Programa de Suport Empresarial a les Dones) de la Cambra de Comerç d'Espanya i l'Institut de les Dones cofinançat pel Fons Social Europeu.

Primers passos cap a l'autoocupació

“M'han ajudat en tot, si no fos per ells “Llambionadas” no existiria. Quan vaig decidir emprendre estava superperduda. A la meva ment semblava fàcil però després veus que tot es complica. Has d'anar a Sanitat, cercar finançament, presentar molta documentació… És molta paperassa i jo no sabia ni per on començar. A la Cambra de Comerç d'Oviedo em van tractar fenomenal, vam fer el pla d'empresa, vam veure la viabilitat, em van suggerir demanar un préstec a través del Microbank de la Caixa… Gràcies a ells, soc aquí avui”, explica Lydia.

“Sense ells no ho podria haver fet, perquè jo sabia què volia, però no em sabia explicar i posar-ho per escrit”, comenta igualment Janet, que va anar a demanar assessorament a la delegació que la Cambra de Comerç d'Oviedo té a El Entrego.

Foto de casament retransmès en directe en anglès i espanyol per ATTESOR. Per a Aída el programa PAEM també va ser crucial, ja que com explica “jo sabia fer molt bé la meva feina però no coneixia els secrets d'una empresa, tots els tràmits que cal fer, els ajuts, les subvencions… A la Cambra de Comerç de la Corunya em van informar sobre totes aquestes qüestions i em van acompanyar pas a pas en la creació i la consolidació de la meva empresa”.

Efectivament, des del PAEM saben que els primers passos de tot projecte empresarial solen ser difícils i estar plens de dubtes. Per això, el fi concret d'aquest programa és, com Lydia, Janet i Aída assenyalen, ajudar en l'elaboració i la posada en marxa del pla d'empresa, comptant amb els experts de les Cambres de Comerç (38 a tot Espanya) i sense cap cost. Així, qualsevol dona amb inquietud emprenedora, amb una idea o projecte de negoci o amb un pla de modernització o ampliació, pot adreçar-se a una de les oficines de la xarxa territorial de Cambres de Comerç (presencialment o en línia) per, entre d'altres serveis, demanar informació sobre tràmits i gestions, avaluar la viabilitat d'un projecte o valorar la millor forma jurídica per a l'empresa.

Janet al seu centre de fitness a El Entrego (Astúries).

També, per crear xarxes amb altres empresàries i, molt important, orientar en la cerca de recursos econòmics (finançament bancari, ajuts, subvencions...). El PAEM compta amb el suport financer del Fons Social Europeu i l'Institut de les Dones i, per exemple, ofereix a les emprenedores accés a microcrèdits sense avals fins a 25.000 euros.

Avantatges d'emprendre

Gràcies a aquest conjunt d'eines i serveis, són moltes les dones que durant els 15 anys de vida del programa han aconseguit materialitzar la idea de negoci i ser les seves pròpies caps. Només el 2020 i tot i ser un any especialment difícil a causa de la situació creada per la pandèmia de la Covid-19, el PAEM va atendre 4.800 empresàries i emprenedores, va contribuir a la creació de 940 empreses i 1.066 llocs de treball i va atorgar un total de 104 microcrèdits gestionats a través de Microbank-La Caixa, per valor de 1.946.472,46 €. El 2021 i sota el lema “Dones que emprenen, societats que creixen”, la Cambra de Comerç d'Espanya espera superar aquestes xifres. De moment, des de començament d'any ja s'han concedit 137 microcrèdits, cosa que puja a 2.765.500,13 € en ajudes.

Al centre, Lydia, amb les seves dues empleades a Llambionadas

“A qui vulgui emprendre li diria que s'ho pensés molt, que investigui i no tingui pressa. Si ho té clar, l'animo a seguir endavant, que aposti per això i busqui ajuda. Per mi és una gran satisfacció, faig el que vull, com vull i, de moment, ho estem fent bé”, assenyala Aída.

“Emprendre és molt satisfactori i la prova que nosaltres podem seguir endavant sense dependre de ningú”, subratlla Janet. A més, la recompensa és doble perquè, a més d'ajudar l'emprenedora, el pas endavant redunda en un benefici per a la societat. “El millor, sens dubte, és la resposta de la gent. Cada vegada que t'envien un missatge o et diuen que estan satisfets i contents, veus que això val la pena. La gent fa una temporada que està molt malament, físicament i psicològicament, i per a molts venir al centre i fer esport és com una via d'escapament. Això m'encoratja moltíssim a seguir”, explica. “La recompensa i la satisfacció en veure la teva feina valorada és enorme i compensa tot l'esforç i el sacrifici”, afegeix Lydia.

