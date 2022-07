Gaudeix d´unes autèntiques vacances gràcies a Roomba i5+

Contingut ofert per:





Després d'un any de feina, estrès i rutina per fi ha arribat l'època estival i de la mà el moment que tant hem esperat al llarg del darrer any: les nostres anhelades vacances. Dies d'autocura, descans i desconnexió en què acomiadar-nos del ritme frenètic a la ciutat, deixar de banda les preocupacions del dia a dia i relaxar-nos sota el sol. Però no són unes veritables vacances si ens hem de preocupar per la neteja de la llar. Pols, sorra que s'amaga per cada racó, pèls de la nostra mascota o brutícia que s'acumula a mesura que passen els dies. Per facilitar i agilitzar la neteja de la nostra residència i gaudir de l´autèntic sabor de l´estiu, ha arribat el nou robot aspirador Roomba i5+.

Un dispositiu de neteja domòtica es pot convertir en el nostre salvavides per netejar casa nostra d'una manera fàcil, àgil i còmoda durant l'època estival. Amb 30 anys d'experiència al mercat, el nou model d'iRobot, Roomba i5+, arriba per rescatar-nos i facilitar aquesta tasca durant l'època estival. Tant se val si el nostre destí és la platja o uns dies per respirar aire pur a la muntanya. Si aquest estiu ens desplacem a la nostra segona residència per desconnectar i busquem gaudir del veritable descans, aquest robot aspirador s'ocuparà de deixar la casa a punt després de les activitats i el moviment propi dels dies d'estiu. Per eliminar les restes de sorra si estem passant les nostres vacances al costat del mar, la terra que portem al calçat després d'una jornada de ‘trekking’ si som a la muntanya o simplement per despreocupar-nos de netejar el rastre que deixen els més petits de casa després de berenar. També, durant aquestes setmanes de descans en què passem més temps amb les nostres mascotes, Roomba i5+ s'ocuparà de mantenir el terra lliure de la brutícia, residus i els pèls que en època de muda desprenen els nostres animals de companyia. Tot això sense cap més esforç que donar una ordre a l’assistent de veu preferit: Google, Alexa o Siri.

Roomba i5+ aprendrà els nostres hàbits proposant rutines de neteja d’acord amb el dia a dia i s'ocuparà de les tasques de neteja de forma diària i automàtica. Ara, i gràcies a la seva app, podrem controlar des del nostre telèfon mòbil com i quan posar en marxa el nostre robot aspirador i, gràcies a la navegació intel·ligent que inclou aquest nou model, establir un mapeig de la casa per triar quin espai netejar en cada moment (per exemple, la zona on deixem les coses de la platja amb restes de sorra en tornar a casa). La neteja del robot aspirador tampoc requereix un esforç extra per part nostra, ja que Roomba i5+ compta amb un sistema d'eliminació automàtica de la brutícia i durant 60 dies -pràcticament tot l'estiu- es neteja de forma autònoma a l'estació de buidatge automàtic Clean Base (sense necessitat de cap mena d'atenció o de canviar la bossa).

Entre les novetats més recents de Roomba i5+ destaquen el botó “No molestar”, que ens permet gaudir d'una bona migdiada sense que el robot faci cap soroll ni moviment i la funció “Bloqueig per a nens i mascotes”, un extra de tranquil·litat per als usuaris ja que evitarà que els petits de la casa o les mascotes puguin posar en marxa el robot per accident.

El millor? El model no quedarà obsolet, ja que el nou Roomba i5+ està equipat amb la intel·ligència artificial d'iRobot OS i s'actualitzarà de manera constant per estar a l'avantguarda.