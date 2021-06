Illes Canàries, un destí per passar-s’ho molt bé en família

Gema Carrasco





S’acosta el moment d’escollir destí i sempre ens assalten mil dubtes, especialment si anem amb nens. I és que a més de buscar el relax i la calma que necessiten els pares, també s’han de tenir en compte plans que tinguin entretinguts els més petits i aconsegueixin que disfrutin molt. Si encara no ho tenen clar, a les Illes Canàries podran trobar una oferta turística completa per a tots.

A més d’un increïble clima durant tot l’any, platges paradisíaques, oferta cultural i gastronòmica o excursions per la naturalesa, Illes Canàries té activitats pensades especialment per als més petits de la casa.

Parcs aquàtics

Per a aquells a qui els encanti estar sempre en remull tenen diferents opcions per no sortir de l’aigua. A Tenerife poden trobar Siam Park que, amb una superfície de 185.000 metres quadrats, és un autèntic paradís amb palmeres ambientat al Regne de Siam. Té una platja de sorra blanca amb l’onada artificial més gran del món. A més, té atraccions per a adults, raó per la quals adolescents i pares també s’ho passaran molt bé.

Al sud de Lanzarote es troba Aqualava Waterpark, un parc aquàtic amb cinc tobogans, un riu artificial, una piscina d’onades i zona infantil. Una opció ideal perquè disfrutin grans i petits. Però no són els únics parcs, a la zona del Corralejo, Fuerteventura, es troba Acua Water Park o Aqualand Costa Adeje a Tenerife.

Aqualava Waterpark a Lanzarote.

Diversió en parc temàtics

Però els plans divertits també es poden trobar fora de l’aigua a les Illes Canàries. L’oferta d’activitats va des de plans com llançar-se en tirolina, caminar sobre ponts de corda o entreveure l’horitzó des de dalt d’una nòria. A Gran Canària podran disfrutar del Holiday World amb diferents atraccions com els cotxes de xoc, el mític vaixell pirata, la nòria o el toro mecànic. O, a la mateixa illa, el Cactualdea Park, un parc temàtic que gira al voltant del cactus.

Amants de la fauna i la flora

Els animals i la naturalesa apassionen molts nens, per això, les illes compten amb diferents atractius turístics relacionats amb aquesta temàtica. Un exemple d’això el trobem a Tenerife, en el millor zoològic d’Europa, el Loro Parque, que a més d’animals com ara goril·les, tigres o dofins, compta amb una col·lecció de plantes tropicals.

Si viatgen a Fuerteventura, trobaran l’Oasis Wildlife, que a més de zoològic, ofereix els jardins botànics més grans de les Illes Canàries. I si visiten Gran Canària, no poden perdre’s una visita a l’aquari Poema del Mar, un dels aquaris més impressionants d’Europa que mostra la fauna marina que habita les illes. A més de disfrutar dels milers d’espècies marines, ofereix nombroses activitats relacionades amb els ecosistemes del mar. Però si prefereixen veure’ls en llibertat poden pujar en família en un dels vaixells que surten del sud de Tenerife a la recerca de balenes i dofins. Una activitat molt emocionant per als que tenen un esperit aventurer.

Acuari Poema del Mar a Gran Canària.

I si a més d’aventurers, tenen ànima d’explorador, a l’illa de La Palma podran endinsar-se a la recerca de constel·lacions remotes i estrelles fascinants. Està declarada Reserva Starlight i ofereix diferents activitats que es poden realitzar en família amb les quals podran sentir-se part de l’univers mentre observen les estrelles. I si van amb nens a La Gomera, podran sentir que estan dins d’un conte mentre passegen pels seus boscos mil·lenaris de llegenda. O a El Hierro, on podran banyar-se en una piscina natural formada per l’erupció d’un volcà.