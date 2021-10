La carn de boví manté el seu full de ruta cap a un sistema alimentari sostenible

Contingut ofert per:





El sector del Boví de Carn en el seu compromís per assolir la sostenibilitat va posar en marxa l'estratègia Boví de Carn Carboni Neutral 2050 abans fins i tot que Europa llancés les estratègies de la UE sobre el "Pacte Verd" o "Green Deal" i "De la granja a la taula" o "Farm to Fork", on està treballant a diferents nivells per aconseguir la neutralitat climàtica, impulsar l'economia circular, protegir la biodiversitat, promoure un ús més eficient de l'aigua i aconseguir la sostenibilitat econòmica i social.

Barcelona, capital mundial de l'Alimentació Sostenible 2021

L'elecció de Barcelona gira al voltant de tres eixos: fomentar una dieta saludable, abordar l'alimentació sostenible com una oportunitat per al comerç de proximitat i l'agricultura i continuar amb la seva estratègia contra el canvi climàtic.

D'aquesta manera, Barcelona és reconeguda internacionalment com a creadora d'un discurs alimentari propi, un territori de canvi i innovació gastronòmica constant al voltant de l'alimentació, una xarxa emblemàtica de quaranta-dos mercats municipals i un teixit agroecològic compromès. Aquests elements la converteixen en un dels grans centres europeus de consum i comercialització alimentària, al centre d'una metròpoli urbana en contínua reflexió sobre el paper fonamental de l'alimentació en la societat actual i sobre els seus vincles amb la salut i l'ecologia.

El sector del Boví de Carn empra aquest nomenament per posar èmfasi i subratllar la seva aposta per continuar progressant cap a un món més sostentible, una continuada contribució al benestar animal, a la utilització de fems per a l'agricultura orgànica, i a la menor generació de rebuig alimentari en la qual el boví és de l'0,4%, és a dir, pràcticament nul.

El sector ramader-carni, fonamental per a la sostenibilitat de sistema alimentari

Sabies que els productes d'origen animal generen molt menys malbaratament alimentari del que es produeix en altres aliments que arriben a les nostres taules?

La producció ramadera-càrnia és un pilar fonamental del conjunt global de sistema alimentari mundial, i indispensable per garantir la sostenibilitat mediambiental, social i econòmica, ja que enforteix les economies locals i unes relacions alimentàries més justes.

El sector al nostre territori és determinant per al medi rural, no només per generar riquesa i actuar de guàrdia davant del despoblament, sinó que, a més, contribueix positivament amb altres aportacions menys mediàtiques per a la societat com són: