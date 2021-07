Malta, el destí europeu que sorprendrà el viatger

Contingut ofert per:





Malta és una illa banyada pel sol, situada al cor de la mar Mediterrània, que gaudeix d'una gran riquesa històrica i natural. Viatjar a Malta està de moda entre els turistes europeus, i això es deu al fet que ofereix un escenari molt variat en el qual realitzar activitats esportives i culturals que sorprendran tota la família.

Viatjar a Malta és retrobar-se amb la cultura europea: edificis antics i pobles que semblen viure al seu propi ritme. Si bé és una illa de mida reduïda posseeix punts d'interès atractius per al turisme, alguns declarats patrimoni de la humanitat. Per això i perquè és una illa idònia per descansar i passar unes vacances segures, s'ha convertit en un lloc prioritari de vacances.

Destinació segura

Malta, el paradisíac arxipèlag de la Mediterrània, ha obert novament les seves portes al turisme. Posicionant-se com una de les destinacions de l'estiu europeu amb una de les taxes de vacunació contra la Covid-19 més altes, aquest país situat al sud de Sicília és una molt bona opció per gaudir de la calor i el sol.

L'illa, a més de tenir un clima privilegiat, amb més de 300 dies de sol a l'any, desborda cultura, història i activitats. Compta amb algunes de les millors ubicacions al món per practicar busseig, i també obres d'arquitectura històrica que, sens dubte, atraparan el viatger.

Si estàs pensant què fer aquest estiu, fes un cop d'ull a aquestes propostes per conèixer els detalls que cal saber sobre el meravellós arxipèlag de Malta.

Protocols Covid-19

Malta accepta el certificat digital Covid de la Unió Europea. Considerant que les regles de la Covid són dinàmiques i canvien amb freqüència, abans del viatge cal assegurar-se de visitar la pàgina oficial de turisme de Malta, per conèixer l'última informació.

Els viatgers poden estar tranquils ja que ha estat elogiada per la manera com ha gestionat la pandèmia de Covid-19 per l'Organització Mundial de la Salut, la Unió Europea i la Commonwealth. A més, és una de les destinacions d'estiu amb una taxa de vacunació de les més altes a Europa, amb el 80% de la població adulta immunitzada.

Com s’hi pot arribar

Després de l'obertura al turisme, ja hi ha més de 18 operadores de línies aèries amb destinació a Malta, incloent-hi l'empresa local Air Malta. En l'actualitat hi ha una gran varietat de dates i preus, motiu pel qual no hi ha problema per trobar el vol que millor s'adapti a cada necessitat personal.

Desplaçaments senzills a peu

Malta és un país petit, amb una superfície de 316 km2, cosa que fa que els diferents sectors on es troben les àrees més conegudes i turístiques de l'illa estiguin a una còmoda distància entre si. És possible anar caminant d'un lloc a un altre sense cap problema. Per exemple, Valletta, la capital de país; Floriana; i les tres ciutats fortalesa de Birgu, Senglea i Cospicua poden ser explorades a peu anant de l'una a l’altra, si t'allotges en zones properes. Si, d'altra banda, es tria instal·lar-se a Sliema, el viatger es troba en immillorables condicions per explorar caminant les zones de Gzira, l'illa Manoel, la badia de Ballutta, la badia Spinola i St. Julians.

On podem allotjar-nos i avantatges

Segons preferències a l'hora de viatjar, és possible trobar diferents tipologies d'hotels amb preus variats, adaptables als desitjos personals. Una estada d'unes 4 nits en un hotel de 4 estrelles a les zones més populars de l'illa té un preu que ronda entre 60 i 85 euros per nit. Si es prefereixen hotels de més categoria, un de 5 estrelles pot costar uns 120 euros per nit.

Una dada important és que, en temps de Covid-19, de la mà de la reactivació del turisme el govern de Malta ha implementat incentius econòmics que poden utilitzar-se en hotels. En aquest escenari i com a turista és possible aplicar un incentiu financer d'entre 100 i 200 euros per persona, depenent de l'hotel on ens allotgem.