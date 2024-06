Vivint al núvol

Contingut ofert per:



En procediments de telemedicina, especialment en cirurgia remota, els metges operen amb equips a distància. Una baixa latència és essencial perquè els moviments del cirurgià siguin reflectits gairebé instantàniament pels instruments quirúrgics, minimitzant el risc d’errors. En el món de les finances, les operacions de trading d'alta freqüència requereixen temps de resposta extremadament ràpids. Mil·lisegons poden marcar la diferència entre una operació rendible i una pèrdua. I en el món de la mobilitat autònoma, els vehicles han de prendre decisions en temps real per evitar accidents i assegurar la seguretat dels passatgers i altres usuaris de la carretera. La baixa latència és crucial per processar dades de sensors i càmeres i reaccionar ràpidament. I si us ho preguntàveu, la voràgine del nou món fa que puguem salvar la vida d'una persona en qüestió de mil·lisegons.

Alberto Granados en la Plenària de Microsoft Envision AI Connection.

Per això, i perquè els temps ens porten cap a la necessitat de computar dades i generar algoritmes cada cop més complexos, cada cop més ràpids i amb una necessitat de consum cada vegada més alta, Microsoft fa un pas decisiu per impulsar el desenvolupament de la intel·ligència artificial (IA) i els serveis al núvol a Espanya i per això la tecnològica ha anunciat l'obertura de la seva primera regió ‘cloud’ al país, anomenada "Spain Central", ubicada a la Comunitat de Madrid. Aquesta infraestructura estratègica forma part del compromís de Microsoft d'invertir gairebé 2.000 milions d'euros a Espanya entre el 2024 i el 2025, amb l'objectiu d'accelerar la digitalització de les organitzacions espanyoles i consolidar Espanya com un hub tecnològic clau a Europa.

L'obertura de la regió ‘cloud’ Spain Central és una clara mostra del compromís de Microsoft amb la transformació digital i el desenvolupament de la intel·ligència artificial a Espanya.

I és que la nova regió ‘cloud’ de Microsoft a Espanya se situa entre les cinc més importants a nivell europeu, segons declaracions d'Alberto Granados, president de Microsoft España. Spain Central comptarà amb tres zones de disponibilitat (datacenters) interconnectades, cosa que garantirà l'alta disponibilitat i continuïtat dels serveis oferts a través d'aquesta infraestructura.

Un dels focus principals d'aquesta regió ‘cloud’ serà impulsar el desenvolupament de solucions i serveis d'intel·ligència artificial, tant per a empreses com per a entitats públiques a Espanya i la resta d'Europa. Microsoft destaca que Spain Central comptarà amb les capacitats més avançades d'Europa en matèria d'IA generativa, posicionant Espanya com un centre neuràlgic per a la innovació en aquesta tecnologia.

Serveis d'avantguarda: de la productivitat a la ciberseguretat

A través de Spain Central, Microsoft ofereix una àmplia gamma de serveis al núvol que abasten des de la productivitat empresarial fins a la ciberseguretat i l'analítica de dades. Alguns dels principals serveis que estaran disponibles inclouen:

Azure: Infraestructura com a servei (IaaS), plataforma com a servei (PaaS) i serveis de dades i analítica artificial

Microsoft 365: Aplicacions de productivitat i col·laboració

Dynamics 365: Solucions de gestió empresarial

Power Platform: Eines d'anàlisi de dades, automatització de processos i desenvolupament d'aplicacions

Microsoft Copilot for Security: Solució d'IA generativa per a ciberseguretat

A més, Microsoft ha obtingut la certificació del CCN-CERT de nivell alt dins de l'Esquema Nacional de Seguretat, cosa que garanteix el compliment dels més alts estàndards de seguretat i privadesa de les dades gestionades en aquesta regió ‘cloud’.

Impacte econòmic i generació de llocs de treball

Segons una anàlisi d'IDC, la nova regió ‘cloud’ de Microsoft a Espanya tindrà un impacte econòmic significatiu. S'estima que entre el 2024 i el 2030, Spain Central podria sumar més de 10.700 milions d'euros al PIB nacional i contribuir a la generació de prop de 77.000 nous llocs de treball.

Aquestes dades reflecteixen el potencial enorme que té la inversió de Microsoft per impulsar el creixement de l'economia digital i l'ecosistema tecnològic a Espanya. Granados, president de Microsoft España, destaca que “aquesta nova regió de núvol recolzarà i estimularà el creixement econòmic de clients i ‘partners’, permetent a les empreses, els governs i les indústries regulades aprofitar els beneficis del núvol i la Intel·ligència Artificial”.

Sostenibilitat i eficiència energètica

Però tot aquest eixam tecnològic necessita fonts d'energia potents, reals i sobretot sostenibles i, per això, la companyia ha dissenyat una infraestructura amb l'objectiu d'assolir un índex d'efectivitat en l'ús d'energia (PUE, Power usage effectiveness, una ràtio que descriu com d’eficient és un centre de dades informàtic utilitzant l'energia) d'1,12, molt proper al límit més eficient d'1 i per sota de la mitjana dels centres de dades espanyols.

L'obertura de Spain Central representa una oportunitat històrica per accelerar la transformació digital i el desenvolupament de la intel·ligència artificial a Espanya.

Això s'aconsegueix gràcies a l’ús de tecnologies com la refrigeració evaporativa directa, que permet refredar els sistemes amb aire exterior i minimitzar l’ús de refrigeració per aigua. A més, Microsoft s'ha compromès a utilitzar el 100% d'energia renovable per alimentar aquests centres de dades per al 2025, i ser positius en aigua (generar més aigua de la que s'utilitza) i negatius en carboni per al 2030.

L'aposta de Microsoft per la IA responsable

Conscient de la importància d'un desenvolupament responsable i ètic de la intel·ligència artificial, Microsoft ha incorporat aquest enfocament en el disseny i el desplegament de la seva nova regió ‘cloud’ a Espanya. A més de les certificacions de seguretat i privadesa, la companyia ha integrat eines i plantilles que faciliten el compliment de la nova regulació europea sobre IA. "L'única manera d'impulsar l'adopció i el desplegament de la IA és fent que les persones hi puguin confiar", afirma Jean-Philippe Courtois, vicepresident executiu i president d'Aliances de Transformació Nacional de Microsoft. Per això, l'empresa treballa activament en pràctiques de IA responsable, crucials per mantenir la confiança i la privadesa de l'usuari.

Alberto Granados, president de Microsoft España i Jean Philippe Courtois, Executive Vice President & President, National Transformation Partenariats de Microsoft.

Copilot for Security: La IA generativa al servei de la ciberseguretat

El màxim nivell de professionalitat, ètica, rapidesa... no són res sense la ciberseguretat i per aquest motiu, un dels serveis estrella que s'oferirà a través de Spain Central és Copilot for Security, la primera solució de Microsoft que posa la IA generativa al servei dels professionals de la seguretat. Aquesta eina, dissenyada per ajudar empreses i organitzacions de tot nivell, utilitza tecnologies de l'IA avançades per automatitzar i ampliar les capacitats de detecció, resposta i anàlisi d'amenaces cibernètiques. Copilot for Security se suma a altres serveis d'IA generativa que Microsoft ha llançat recentment, com ara Copilot per a Windows, demostrant el compromís de la companyia per democratitzar l'accés a aquestes tecnologies i potenciar les capacitats humanes.

El núvol de Microsoft i l'ecosistema de partners

Més enllà de la pròpia infraestructura de Spain Central, l'impacte econòmic de l'aposta de Microsoft per Espanya s'estén a tot el seu ecosistema de partners i clients. Segons una anàlisi d'IDC, l'impacte acumulat del núvol de Microsoft, el seu ecosistema de 12.600 partners a Espanya i els clients espanyols que utilitzen els seus serveis, tindrà un impacte superior als 102.000 milions de dòlars al PIB nacional entre el 2024 i el 2030. Això demostra l'efecte multiplicador que genera la inversió de Microsoft, no només a través de la creació d'ocupació directa, sinó també en la generació de negoci i les oportunitats per a les empreses tecnològiques locals que formen part de l'ecosistema de partners de la companyia.

Si bé la intel·ligència artificial ofereix un enorme potencial per transformar diversos sectors, la seva adopció també planteja alguns reptes que cal abordar. Segons Microsoft mateix, la manca de personal especialitzat és la principal barrera que afronten les empreses espanyoles per al desplegament massiu de la IA, amb el 52% de les organitzacions identificant aquesta bretxa de talent com a obstacle clau.

Per superar aquesta limitació, Microsoft i altres empreses capdavanteres en el sector tecnològic estan impulsant iniciatives de formació i capacitació, amb l'objectiu de preparar els professionals espanyols i garantir que puguin aprofitar plenament les oportunitats que ofereixen les tecnologies d'intel·ligència artificial.

Formació i desenvolupament de talent

L'obertura de la regió ‘cloud’ Spain Central també representa una gran oportunitat per al desenvolupament de talent i la generació d'ocupació qualificada a Espanya. Segons Granados, el nostre país se situa en el catorzè lloc quant a disponibilitat de professionals formats en tecnologies d'intel·ligència artificial, cosa que contrasta amb el cinquè lloc que ocupa en l'adopció professional de la IA. "A Espanya ens falten skills i desenvolupadors i és important aconseguir el talent necessari perquè allà on s'obren centres de dades, s'accelera l'ocupació".