El negoci de moda: convertir casa teva en un hotel

Els nous viatgers han canviat les habitacions d'hotel per la comoditat d'una casa, els hostals per allotjaments particulars i el soroll de les pensions pel silenci d'una llar. L'última moda en el negoci del turisme és convertir casa teva en hotel i està tenint molt bons resultats entre persones de tot el món que busquen un tipus d'allotjament més econòmic i amb la possibilitat d'interactuar amb gent local.

Plataformes com Airbnb van posar en boca de tothom un model de negoci basat en el fet que casa teva es converteixi en hotel per uns dies, i s'ofereixen comoditats que un altre tipus d'allotjaments no poden atorgar. Es va estendre ràpidament gràcies al boca a boca, i cercadors d'allotjament com Booking també van incloure l'opció de donar d'alta la pròpia llar com a hotel. Es tracta de plataformes on-line que pràcticament no requereixen tràmits i fan que sigui molt senzill allotjar algú a casa per uns dies a canvi d'uns diners extres.

Va començar com a economia col·laborativa, avui dia és un dels més grans negocis



Els resultats són òptims per a les persones que disposen d'habitatges en llocs turístics, dels quals poden treure una gran rendibilitat tan sols promocionant-los a les plataformes adequades. A més, els que s'hi allotgen valoren l'habitatge i les seves prestacions, i aquestes valoracions atorguen més influència als propietaris. Com més bona puntuació aconsegueixen, més possibilitats tenen de tenir hostes sovint, fins a convertir-lo en un allotjament a temps complet, i no només dies solts.

El que va començar formant part de l'anomenada economia col·laborativa és avui un dels negocis més rendibles que existeixen. Airbnb, per exemple, té un valor molt superior al de la primera cadena d'hotels del món. Però per als propietaris dels habitatges, convertir-los en hotels té unes conseqüències legals. Si bé fins fa poc no era un tema d'actualitat, la problemàtica recent en ciutats com Barcelona, amb l'auge imparable dels pisos turístics, ha obert el debat sobre la regularització d'aquest negoci.

Les conseqüències legals de convertir casa teva en hotel



Posar un habitatge a lloguer com si es tractés d'un hotel pot anar en contra dels codis urbanístics de la ciutat, a més de les lleis d'hostaleria que regeixen el sector i que varien en funció del país. Disposar d'una llicència o permís especial es fa indispensable per regir un allotjament d'aquestes característiques. Hi ha llocs on està expressament prohibit allotjar persones a canvi de diners per breus períodes de temps, mentre que m'hi ha d'altres on una llicència puntual expedida per l'Ajuntament permet aquest tipus de pràctiques.

Òbviament, es tracta d'habitatges on els propietaris són els que decideixen posar-los a lloguer, però què passa la persona que publicita casa seva per al lloguer no n'és la propietària? En aquests casos, existiria un delicte per incomplir el contracte d'arrendament de la casa. Fins i tot sent-ne el propietari, també es poden incomplir certs termes associats a una hipoteca, per exemple. És el cas de Regne Unit, on els contractes hipotecaris prohibeixen expressament aquest tipus de pràctiques, tret que l'entitat bancària que ha gestionat la hipoteca concedeixi una llicència.

Les conseqüències que es deriven de tot això dependran de la normativa de cada país. A Espanya, es tracta d'una competència que des del 2013 recau en els governs autonòmics. Cada comunitat autònoma regeix com es gestionen els habitatges turístics al seu territori. Algunes exigeixen un registre (Comunitat Valenciana i Aragó) i d'altres una llicència (Catalunya). En el cas de la ciutat de Barcelona, es van deixar d'expedir llicències el 2014, pel boom que va experimentar la ciutat amb aquest tipus d'allotjaments.