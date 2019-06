Paper pintat. Anys 1970 vs. 2020

Els primers indicis del paper pintat arriben amb la impremta, encara que ja abans havien existit models mossàrabs de teixits d'interiors que van importar grans i coneguts aristòcrates com Marcel Proust. Els creadors del paper pintat, tal com el coneixem avui, sorgeixen una mica més tard, quan al segle XX, cap als anys setanta, s'adopten els ornamentals de Fortuny i Madrazo per part dels seus creadors, captivats per l'evolució dels dissenys d'interiors.



La transformació de l'espai



El paper pintat és un dels elements de la decoració de la casa que més força i capacitat tenen per transformar completament un espai. Ha canviat tant des que va arribar a Europa que és convenient fer un repàs del seu camí. Encara que a Europa va començar a agafar força amb artistes com David Hicks, la seva procedència era d'Orient. Fins al segle XVII no va trepitjar Europa, quan s'estableixen unes relacions comercials més fortes entre els continents.

Les tendències que es van donar quan van agafar força van ser d'escenes quotidianes i de motius florals. Era habitual veure algun d'aquests dissenys els anys setanta, que no obstant això els anys posteriors van evolucionar i van passar a ser dibuixos geomètrics. Els anys vuitanta, després del primer gran boom, el paper pintat va caure en picat fins avui. Per això és necessari comparar la moda dels anys setanta amb el ressorgiment pròxim al 2020. El paper pintat ha tornat, però en quin ha canviat?

Els interiors en l'actualitat



En l'actualitat, els papers de disseny d'interiors han tornat i prenen força directa dels actuals dissenys tèxtils i de la moda. No són poques les vegades en què podem veure que molts dissenys de diverses teles del mercat acaben a les parets. Un dels referents més forts d'avui és la marca Cole & Son, altament cobejada i utilitzada per prestigiosos dissenyadors com Juicy Couture, Paul Smith i Stella McCartney.

Al seu torn, podem observar una tendència cap al 'vintage' que sembla que ha arribat per quedar-se, almenys durant força temps. Per aquesta raó, una de les tendències actuals que veiem de cara a l'any 2020 és la revisió de nombrosos dissenys tradicionals que han tornat a agafar força. Un exemple perfecte, que és comú a moltes de les cases del nostre voltant, és el dels estampats florals o el dels motius geomètrics.

Els dissenys vintage han tornat amb força. Foto: Shutterstock

És cert que no tot són dissenys renascuts, perquè aquest element decoratiu dels anys setanta també ressorgeix amb força amb el disseny minimalista d'interiors que tant es veu, especialment als colors llisos i les formes estàtiques. Així, una altra de les tendències que arriben fortes per a la temporada del 2020 és la dels contrastos del blanc i el negre.

Aquest tipus de decoració ofereix nombrosos avantatges, i el primer és la facilitat d'aplicació. Col·locar-ho és molt més senzill que pintar una habitació, on gairebé sempre han d'aplicar-se diverses capes extra perquè l'acabat sigui perfecte. Amb el paper, només hem d'anar amb compte que a sota no hi quedin bombolles d'aire. D'altra banda, destaca per la seva fàcil aplicació.

En definitiva, el paper pintat va ser tota una revolució els anys setanta del segle passat i ha tornat per als anys vint del segle XXI i de nou juga amb la possibilitat de crear espais personals amb tocs diferenciats. Els acabats són infinits i la qualitat és molt millor que la del passat, i altre cop capgiren la decoració de les nostres llars.