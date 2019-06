Sofàs per a tota la vida?

El sofà és un dels elements imprescindibles d'una casa, un complement necessari en qualsevol interior i el centre d'atenció de totes les mirades als salons i sales d'estar. Ha passat molt de temps des de la primera aparició d'aquest còmode moble, però, des de llavors, els sofàs i butaques ens han acompanyat al llarg de la història.

L'origen està en els trons



Després de la recerca de l'origen dels sofàs, hem de remuntar-nos als trons que ja els mandataris àrabs utilitzaven en l'antiguitat. Potser, també, als seients dels faraons de l'antic Egipte o a la moderna versió que van construir les societats gregues i romanes.

Com en els inicis de molts dels elements que formen part de la nostra vida, els sofàs van començar a existir amb un punt de vista exclusivament utilitarista: una estructura còmoda amb un suport on poder descansar.

Un cop instaurada la primera versió, comencen a desenvolupar-se'n versions més coquetes, com les dels que tenien marcs de fusta o de marbre dels antics artesans del segle XVI. Aquests, a més, es preocupaven per embuatar-los amb sedes fines o plomes, entre altres materials naturals. La seva repercussió en la societat no va ser nova en absolut, ja que així va ser com es va convertir en un article de luxe, en passar de ser merament utilitarista a una tendència decorativa d'interiors.

Industrialització, abaratiment i evolució



A l'acomodada vida dels sofàs li va arribar la industrialització. La creació massiva d'aquests mobles en va permetre l'abaratiment del cost i l'extensió a la majoria de la societat, incloent-hi les classes baixes. No obstant això, no van canviar només en la seva manera d'adquisició, sinó també en els materials, i van aparèixer farciments híbrids, escumes, materials sintètics, teles entapissades i tècniques altres modernes de confecció. Tot va contribuir a l'evolució dels seus braços, de la superfície i dels complements.

Des dels anys seixanta, aquest mobiliari ha estat en el punt de mira de els millors dissenyadors. Materials de moda i diferents estils, com el 'vintage', així com les seves formes rectilínies i corbes van generar importants avenços inspiradors que es van traduir en la representació d'un estil de vida. Els sofàs no han deixat mai de ser funcionals, però ara també tenen aquest disseny flexible que deixa espai per a la fantasia i la constant recerca d'un interior original, còmode, funcional i atractiu.

Avui són dissenys habituals els de dues places o els que tenen forma de L. Foto: Shutterstock

No hi ha dubte que els sofàs tenen una llarga vida. No obstant això, avui són mobles contemporanis que s'han popularitzat i adaptat a tota mena d'amants de la decoració, i satisfan diferents estils. La vida, per la seva banda, continua canviant i això ens porta a fer-nos preguntes sobre ells: un sofà és per sempre?

Vida eterna a aquests mobles



La rellevància del sofà en una casa és difícil d'ignorar, per la qual cosa no sembla ni molt menys que sigui un mobiliari condemnat a desaparèixer malgrat les seves constants evolucions. El temps ha aportat idees noves que han influït directament en la moda dels salons i han canviat l'estil del sofà, i avui són dissenys habituals els de dues places o els que tenen forma de L. Mentre que les butaques encara queden al marge, les tendències del sofà canvien amb els moviments socials.

Si tindran vida eterna o no encara és una incògnita, però tot apunta al fet que sí que tenen una vida generacional. Actualment hi ha sofàs per a qualsevol estil, llar i pressupost, la qual cosa els ha convertit ja no en una manera de vida, sinó en una elecció eminentment personal, gairebé íntima. El sofà es queda amb nosaltres, sí. No obstant això, a la nostra zona de confort només hi cap el que conquisti els nostres cors.