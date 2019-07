Personalitza casa teva i fes-la única: des d'un quadre, el teu mòbil o la teva nevera

És difícil definir la felicitat, però sí que podem saber quina fotografia o record ens transporta a moments feliços i amb les noves tecnologies podem personalitzar qualsevol producte perquè ens recordi aquest moment. Tothom vol tenir a prop aquella foto preferida de la família, de la mascota, d'un racó especial o d'un viatge.

Actualment, el producte que més es personalitza és el mòbil, però podem personalitzar-ne qualsevol. Ja no agrada portar la carcassa que porta tothom, ara podem portar la millor versió de nosaltres mateixos. La personalització reflecteix la nostra identitat, gustos i tendències. Hi ha res millor que sentir-se exclusiu i diferent?

Cada vegada ens interessem més per viure una experiència de compra personalitzada i adaptada a les nostres necessitats i de retruc, això fa que les botigues s'intentin adaptar als nous hàbits de consum per no decaure. Ens cal trobar autenticitat en els nostres productes i adaptar-los a les nostres necessitats.

MediaMarkt ofereix una resposta adaptada a les nostres exigències mitjançant el servei de personalització. Aquest servei permet convertir qualsevol producte de la botiga en un article únic i autèntic. Així es pot personalitzar de forma ràpida i econòmica tota mena de productes disponibles a la botiga. Aquest servei és possible mitjançant un equip d'impressió digital d'última generació que fa realitat una impressió en color, d'alta qualitat i molta rapidesa. Qualsevol pot convertir ràpidament un objecte quotidià en objectes únics, personalitzats amb una imatge pròpia, un logotip o un color. El servei es complementa amb una tecnologia molt innovadora que permet imprimir en gran format, fent possible personalitzar productes com neveres o rentavaixelles i també qualsevol ambient de la llar en diferents acabats per crear espais únics. Tot això, a més, és possible de manera sostenible, ja que la impressora només utilitza aigua i no productes químics, respectant en tot moment l'entorn i el medi ambient. Alhora, no cal desplaçar-se a la botiga per recollir el producte personalitzat, sinó que també s'ofereix un servei a domicili per a la col·locació dels diferents productes, realitzant una experiència de compra completa.

.



Com funciona?



És molt fàcil! Només s'ha d'enviar la foto triada per personalitzar al correu electrònic mm.girona.atencioncliente@mediamarkt.es, per poder fer una idea prèvia del resultat final abans d'imprimir-lo.



Si no es compta amb cap proposta, es pot escollir entre milers de fotografies del banc d'imatges de l'empresa.

Si el projecte és de petit format s'entrega al moment i es pot veure la imatge prèviament tal com quedarà.

En gran format, a més de triar la fotografia es prenen mesures de l'electrodomèstic i s'ajusta la imatge. Aquesta realització del predisseny és doblement útil perquè s'estableix una comunicació directa amb l'usuari i facilita l'assessorament.



MediaMarkt treballa sense limitacions, i és que qualsevol demanda és un projecte possible que poden fer realitat.