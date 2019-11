Bigues vistes artificials per accentuar el toc rústic

La decoració rústica està guanyant cada vegada més protagonisme en tot tipus d'espais públics: fins i tot ha arribat a les llars. I un dels elements que més ajuden a aconseguir un bon resultat són les bigues vistes artificials, que aporten calidesa i poden ajudar a cobrir certes imperfeccions. Són utilitzades per multitud de decoradors per donar un toc original i amb molt d'estil.



La moda de la decoració rústica

Des de fa uns anys dues tendències coexisteixen pel que fa a decoració: la moderna i la vintage. Sostres de fusta, parets blanques o mobles massissos són alguns dels elements que estan triomfant i que cada vegada són més presents a les llars. Aquests solen ser molt comuns en la decoració rústica, en què s'empra fonamentalment la fusta com a material, tant en el mobiliari com en els elements decoratius i en l'estructura arquitectònica de l'habitatge, és a dir, en les columnes o les bigues.

Per ressaltar i accentuar l'estil rústic se solen utilitzar grans troncs de fusta distribuïts pel sostre, i per donar-los un major protagonisme i contrast es pinta l'interior dels sostres i les parets d'un color clar com el blanc. Encara que pugui semblar que els antics i elegants sostres realitzats amb fusta són poc assequibles, el cert és que avui en dia hi ha multitud d'opcions amb les quals obtenir el mateix resultat. Una d'aquestes són les bigues artificials, que s'han convertit en un element estructural i decoratiu cada vegada més aclamat i que, a més, poden instal·lar-se en qualsevol estada d'un habitatge. Per tant, les bigues de fusta artificials són ideals si es busca atorgar un estil rústic.



Per què decorar amb bigues vistes?

Aquestes peces resulten ser una gran alternativa per substituir o acompanyar les bigues reals que formen part de l'estructura de l'edifici, i aporten un major estil a l'entorn. Però, sobretot, permeten un major joc amb la decoració i provoquen una gran sensació d'amplitud.

Són bona opció si els sostres són molt alts, ja que permeten cobrir i omplir buits obtenint un resultat força interessant. Però cal recordar que si el sostre és alt es recomana incorporar un sistema de llum artificial que il·lumini tot l'espai, o en cas contrari podria quedar una àrea bastant enfosquida. I si estan col·locades sobre el pla horitzontal, es pot decorar amb altres objectes per donar encara més protagonisme al sostre, com llums penjants amb interessants pantalles.

En sostres alts és aconsellable un sistema de llum artificial que il·lumini tot l'espai. Shutterstock

Cal destacar que aquest element és també molt útil si es busca cobrir imperfeccions o fins i tot amagar cablejat, que sempre resulta poc estètic. Per tant, són molt utilitzades per resoldre problemes funcionals i estètics d'una forma original i a la moda: oculten tubs i fins i tot tapen esquerdes, amb la qual cosa s'aconsegueix un millor aspecte de l'estança. I pel que fa al seu manteniment, no és necessària cap tasca complicada; únicament s'han de netejar puntualment.