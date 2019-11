Creació d'estades que afavoreixen l'estudi dels adolescents

Estudiar pot resultar una tasca difícil i avorrida per a molts adolescents. No obstant això és possible ajudar-los a augmentar el seu rendiment mitjançant la creació d'espais on aconsegueixin concentrar-se amb més facilitat. De vegades no es dona prou importància al lloc on fan les seves tasques o estudien, encara que pot influir molt en la manera com aprofiten el temps i, finalment, això es veurà reflectit en les seves notes.



Com organitzar i decorar una habitació per a adolescents

Quan comença el nou curs escolar, els adolescents arriben a casa carregats de deures i exàmens per afrontar. Si no disposen d'un espai on es puguin concentrar i per contra estan envoltats d'elements que els poden distreure, com la televisió o el mòbil, és molt probable que el seu rendiment no sigui el millor. Per molt estrany que sembli, fins i tot el color o la manera com es disposen els mobles de l'habitació pot afectar el seu temps d'estudi. Per això és important tenir presents uns quants consells sobre com crear una habitació que els permeti estudiar de manera correcta.



Consells per aconseguir un millor ambient d'estudi

No cal que disposin d'una habitació exclusivament per a l'estudi. Però sí que és convenient que a les seves habitacions tinguin tot el necessari per estudiar còmodament, i que l'entorn sigui tranquil i propici perquè facin les seves tasques.

L'ideal és que es creï una atmosfera relaxant, per la qual cosa es recomana que els colors de l'habitació siguin aquells que transmetin calma, com poden ser el blanc, el beix, colors pastel, etcètera. Això pot influir en la manera com se senten les persones; el verd, per exemple, és un dels colors que més afavoreixen la concentració, per la qual cosa optar per aquesta tonalitat és una bona tria.

El color blanc transmet calma, el que afavoreix la concentració. Foto: Shutterstock

És imprescindible que hi hagi ordre a l'habitació i que no hi hagi coses pel mig, ja que això pot provocar distraccions. Així mateix, és molt més senzill estudiar si l'ambient és clar i no hi ha res que entorpeixi la tasca. Això s'ha de fer, sobretot, a la zona de l'escriptori. A més, es recomana que només s'utilitzi per a la realització d'activitats relacionades amb els estudis, com els deures o treballs de classe. D'aquesta manera associaran aquest lloc amb un espai per treballar.

La col·locació i ubicació del mobiliari influeix en l'estudi. Si no hi ha una habitació dedicada exclusivament a la feina i l'estudi, és recomanable delimitar espais dins del dormitori. Per a això els mobles poden ajudar-nos, ja que ens permetran establir quin lloc de l'habitació està destinat a l'estudi i quin a dormir o portar a terme altres activitats.

També és important col·locar l'escriptori just davant d'una finestra, ja que així podran rebre la llum natural de l'exterior. La llum natural és molt important, i influeix positivament en la concentració i l'estudi. A més, evita mals de cap o forçar la vista en excés. No obstant això, si no queda més remei que estudiar amb llum artificial, es recomana que es tracti de llums nítides i no ataronjades, ja que les primeres ajuden a estudiar i les altres poden incrementar la fatiga.

La decoració no ha d'estar molt sobrecarregada, o també podria causar distraccions. A més, pot causar sensació d'aclaparament, de manera que és preferible que hi hagi el mínim possible al voltant. Una decoració més simple els ajudarà a centrar l'atenció en el que tenen davant. Es poden fer servir mobles per organitzar els elements d'estudi, com ara prestatgeries o calaixeres. D'aquesta manera aconseguiran organitzar millor els seus materials i no en perdran cap.

L'habitació ha d'estar el més buidada possible. Foto: Shutterstock

S'ha de destacar que la tecnologia és un dels elements que més distreuen els adolescents. Ordinador, televisor, tauleta o mòbil són part de les seves vides diàries i, de fet, eines útils per a l'aprenentatge. No obstant això, el seu ús ha de moderar-se i enfocar-se al rendiment, ja que, si no, poden convertir-se en un dels grans enemics a l'hora d'estudiar. Per aquest motiu és preferible que l'ús d'aparells electrònics es limiti durant les hores d'estudi, i fins i tot que es mantinguin allunyats perquè no caiguin en la temptació de fer-los servir.

Finalment, és important afavorir la seva comoditat. La cadira on s'asseguin per estudiar ha de ser còmoda i garantir una postura correcta, ja que en cas contrari pot causar problemes musculars i afectar el seu rendiment. L'esquena ha d'estar enganxada al respatller i els peus han de fregar el terra; per això, és convenient triar una cadira ergonòmica que garanteixi una total comoditat.

En suma, la creació d'una habitació òptima per a l'estudi pot afavorir les notes de qualsevol adolescent, i no es tracta de res que sigui gaire costós o que requereixi un gran esforç. Cal posar-s'hi com més aviat millor.