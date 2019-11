Hollywood ven mansió

Gairebé tot rellueix a Hollywood. Tot menys l'origen del #MeToo i altres escàndols grossos que encoratgen la llegenda negra de la meca del cinema. No obstant això, una de les atraccions fetitxe quan el profà arriba a Los Angeles és el "Gossip Trip". Empreses que posen a la seva disposició un discret SUV negre sense sostre per satisfer la seva necessitat de tafaneria pels barris de Hollywood Hills, Beverly Hills, Holmby Hills o Bel Air i contemplar així les casasses insultantment grandioses habitats per Tom Cruise, Leonardo DiCaprio o Richard Gere.

Casasses que canvien de mans amb certa freqüència i que com apunta la cançó de Robbie Williams: "Welcome to the Heavy Entertainment Show", Got a house in LA, I'ma still paying for it (Tinc una casa a Los Angeles, encara l'estic pagant)". Però per ser justos, cal evidenciar que les cases més grans, luxoses i cares no tenen amos, en general, pertanyents a l''Star System'.

La mitjana d'aquestes cases no supera els vuit milions de dòlars que, si bé són una pasta per a qualsevol dels mortals, en el llunyà oest és "el normal". El multimilionari Warren Buffett va vendre la seva casa de vacances a Laguna Beach un 2000% més cara del que la va comprar i el Castell Hearst, un palau encarregat pel magnat William Randolph Hearst a Sant Simeó, Califòrnia, té un valor tan alt que directament ha estat convertit en museu. Si tot i així, vostè disposa de diners necessaris i està disposat a canviar de casa i aguantar de president al senyor Trump, pot comprar algunes d'aquestes mansions.



Charlie Sheen

Està a la venda la casa on va viure Charlie Sheen durant els anys en què va rodar 'Dos homes i mig'. Porta bastant temps al mercat i l'última baixada ha estat de més de mig milió de dòlars. Fins i tot així, el preu actual és de 8.490.000 de dòlars. Té més de 800 m2 habitables, set banys i set habitacions, sala de projeccions, piscina i gimnàs.

Meghan Markle

Abans de casar-se amb el Príncep Harry d'Anglaterra, Meghan Markle vivia en una casa a Los Angeles que ha sortit al mercat per 1,8 milions de dòlars. Té estil colonial, 600 m2, quatre dormitoris i tres banys, distribuïts en dues plantes.

Frank Sinatra i Marilyn Monroe

Aquesta casa l'han pogut veure en dotzenes de pel·lícules ('Operació Swordfish', 'Dreamgirls', 'Transformers', 'Embruixada'...), sèries de televisió ('Mad Men', 'Californication'...) i vídeos musicals (Mariah Carey , Usher, Rihanna...). Va estar habitada per Frank Sinatra i Marilyn Monroe, des d'on tenia accés visual a la ciutat de Los Angeles. Ara es ven per 12,5 milions de dòlars.

Elvis Presley

D'altra banda, no tot el mercat de Beverly Hills es redueix a la compra, vostè pot llogar, per exemple, la casa on va viure Elvis Presley per 3.600 euros la nit. L'immoble es troba en el 1174 de Hillcrest Road, de barri Trousdale Estates i també ha estat propietat de Richard Nixon o Dean Martin. Té gairebé 500 m2 i quatre dormitoris.

Jessica Alba

Sis milions és el que demana Jessica Alba per la seva mansió d'estil espanyol de Beverly Hills. Terres de fusta envellida, sostres de volta i portes amb arcs. La casa, a més, posseeix una zona exclusiva per als seus hostes.

Ellen DeGeneres i Portia De Rossi

Finalment, Ellen DeGeneres i Portia De Rossi acaben de vendre la seva mansió de Beverly Hills, en la qual han viscut únicament un any, per 14,1 milions d'euros i que van comprar per poc més de 13 milions. Elles sí que saben com especular amb el sòl californià.