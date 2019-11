Millor comprar allò que es pot visitar.

L'Organització de Consumidors i Usuaris (OCU) no recomana la compra d'habitatge sobre plànol i la desaconsella especialment quan no hi ha llicència d'obres, hi ha falta de transparència en els compromisos o els contractes contenen clàusules abusives. Així ho ha assenyalat en un comunicat on ha advertit dels riscos que comporta aquest tipus de compra. Per això, ha instat els usuaris a buscar un habitatge similar ja construït que sigui possible visitar. En aquesta línia, ha advertit que, a més, en moltes ocasions aquests habitatges usats tenen fins i tot un preu inferior als que s'ofereixen sobre plànol.

L'OCU ha assenyalat que l'habitatge nou sol respondre a criteris constructius moderns, amb estàndards de materials i instal·lacions d'acord amb el Codi Tècnic de l'Edificació, millor aïllament i eficiència energètica i solen permetre també el pagament escalonat.

No obstant això, ha advertit que els habitatges sobre plànol també compten amb nombrosos inconvenients que s'han de tenir en compte, especialment pels riscos que comporten, entre els quals destaquen els incompliments, retards (que no arribi a construir-se o no respongui al pactat, amb el risc per al comprador de perdre les quantitats anticipades), o les possibles dificultats econòmiques.

Si volem construir de zero és millor fer-ho amb empreses de confiança

De fet, l'OCU ha recordat com l'anterior crisi econòmica va generar problemes a compradors que van veure tancar la promotora del seu habitatge i van perdre la seva casa i els seus diners o, en el millor dels casos, van patir retards de diversos anys.

A més, l'organització ha destacat també que el risc i la incertesa augmenten en el cas dels habitatges sobre plànol en règim de cooperativa, especialment pel que fa als terminis, plànols, materials i cost final, que sol veure incrementat. Per tot això, l'OCU ha instat els usuaris a demanar i revisar els contractes, reunir la màxima informació possible abans de pagar el se¬nyal de compromís adquisitiu i a revisar les conseqüències previstes per a un incompliment, entre altres recomanacions.