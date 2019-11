La nova llei hipotecària marca el ritme de compravenda d'habitatge

La compravenda d'habitatges va baixar un 14,9% a Catalunya a l'agost en comparació amb el mateix mes de l'any passat, segons l'Institut Nacional d'Estadística (INE). En total es van fer 5.921 compravendes d'habitatges registrades, mentre que al juliol del 2018 van ser 6.957. La xifra d'aquest agost és la més baixa des de principis d'any. Del total, 5.468 eren habitatges lliures i 453 de protecció oficial. A més, 880 eren nous i 5.041 de segona mà. El nombre total de compravendes als registres de la propietat a Catalunya per cada 100.000 habitants va ser de 100, xifra per sobre dels 95 de la mitjana espanyola. Al conjunt de l'Estat, la compravenda va baixar un 21,1%, fins a les 35.371.

Des d'inicis d'any, és la xifra més baixa, seguida de prop pels 6.233 del juny, quan ja es va registrar una baixada de l'entorn del 9,8%. El descens arriba però d'un repunt del 4% al juliol. En la sèrie històrica, és el descens més important des d'inicis del 2014.

Per demarcacions, la que va registrar un descens més gran va ser Tarragona, amb una reducció del 18% i 807 compravendes. Del total, 697 habitatges eren de segona mà (-17,6%) i 110 nous (-20%). A més, 784 eren habitatges lliures (-18%) i 23 de protecció oficial (4,55%).

A Barcelona la reducció va ser del 16,3%, fins a les 3.956 compravendes. Un total de 556 dels habitatges implicats eren nous (+8,1%) i 3.400 de segona mà (-17,5%), mentre que 3.616 eren lliures (-18,8%) i 340 protegits (-41,2%).

En el cas de les comarques de Girona hi va haver una reducció del 9% fins a les 788 compravendes. Del total, 664 eren habitatges de segona mà (-10%) i 124 nous (-3,8%), mentre que 762 eren lliures (-8,6%) i 26 protegits (-23,5%).

Per últim, Lleida va registrar una baixada de l'1,6% fins a les 370 compravendes, de les quals 280 eren d'habitatges de segona mà (+1%) i 90 nous (-9%). A més, 306 eren lliures (-5,8%) i 64 protegits (+25%).



Efecte negatiu

Els portals immobiliaris constaten una desacceleració al mercat de l'habitatge, després del retrocés del 21,1% registrat a la compravenda a l'agost, la caiguda més gran des del 2014, que atribueixen a l'impacte de la llei hipotecària, la incertesa política i la desacceleració, si bé preveuen que el 2019 tanqui amb uns nivells de compravenda similars als de l'any passat, però esperen un 2020 "menys encoratjador".

El cap d'estudis d'Idealista, Fernando Encinar, explica que la "important caiguda" reflecteix l'impacte sobre les operacions de l'entrada en vigor de la llei hipotecària, ja que "va paralitzar la concessió de finançament des de mitjan juny", de manera que veu "probable" que les dades dels pròxims dos mesos se segueixin veient afectades per aquesta mesura, tot i que l'estadística "tornarà a la normalitat passat aquest temps".

Encinar apunta com a altres factors que estan retardant les decisions de compra la incertesa política, que "ha paralitzat moltes operacions d'inversió, tant de grans inversors com de petits", i els missatges sobre una pròxima recessió econòmica, ja que "generen dubtes també en molts particulars".

En aquesta línia, la directora d'estudis de Fotocasa, Beatriz Toribio, atribueix la caiguda de la compravenda, amb quatre mesos consecutius negatius, a la nova llei hipotecària, que va retardar les transaccions, així com l'efecte estacional propi dels mesos d'estiu i la "normalització" del mercat.

Toribio considera que l'efecte de la nova norma hipotecària, unit a la desacceleració del context macroeconòmic, faran que en els mesos vinents se segueixin registrant dades negatives en aquesta estadística en la seva comparativa interanual, si bé subratlla que "el mercat de l'habitatge continua creixent, encara que a un ritme inferior a com ho feia en els últims anys".

"Tot i que el mercat s'està desaccelerant, tot apunta que el 2019 tancarà en nivells d'activitat molt similars als del 2018 i es confirmarà la normalització del mercat", ha assegurat Toribio, que creu que la desacceleració trigarà més a reflectir-se en les estadístiques oficials, encara que vaticina un "2020 menys encoratjador".

Per la seva banda, el director d'estudis de Pisos.com, Ferran Font, també vincula el retrocés en la compravenda d'habitatges a factors com l'alentiment econòmic, la paràlisi política a Espanya o el Brexit, ja que "estan afectant de manera clara el sector, que necessita estabilitat per afrontar els reptes".