Vaixelles que deixaran bocabadats els convidats

Les vaixelles originals i amb personalitat destaquen en les reunions socials i familiars, ja que donen un toc pintoresc a la taula. Aquesta és la raó per la qual cada dia són més demanades en la secció de parament de les botigues físiques i de les e-shops.

Un dinar o sopar amb convidats és la situació ideal per fer gala de les millors gales. Es treuen les estovalles de les ocasions especials, s'encén alguna espelma, es disposen arranjaments florals i s'exhibeix la coberteria dels esdeveniments. Però si hi ha alguna cosa que distingeix una taula, és la vaixella. Una vaixella singular, refinada o amb un disseny fora del comú parla de com són els amos de la casa.

Trobar una vaixella que generi una il·lusió de luxe o assistència a un gran esdeveniment en els convidats a una festa és una cosa que se surt de la quotidianitat i que tots recordaran. Servir el plat estrella de la vetllada en una font d'acord amb allò que se celebra, o brindar un te a les amistats en tasses elegants i sofisticades pot suposar una gran diferència. Apostar pel distintiu és fonamental.

De disseny original i formes geomètriques



És el tipus de vaixella contemporani i actual: sofisticat i alhora informal. Crida l'atenció per les seves formes irregulars que es complementen com si conformessin un curiós trencaclosques. Es veu divertida i tenir-la a la taula ens aporta una experiència 100% «instagramejable».

Un tipus de vaixella sofisticada i informal. Foto: Shutterstock

De colors vibrants i fins i tot molt foscos



S'escapa a la tradició i permet que els àpats es vegin com a autèntiques obres d'art emmarcades; una mena de quadre dins del quadre. És la típica vaixella per a les ocasions especials. La mateixa que aconsegueix que els nostres convidats a la taula se sentin especials.

Algunes vaixelles semblen obres d'art emmarcades. Foto: Shutterstock

100% artesanal i imperfecta



Es tracta d'una vaixella de terminacions rústiques i dissenys únics. Plats ovalats, tasses amb nanses singulars o fonts amb gravats divertits. Es tracta d'una vaixella jovial i desestructurada, que aporta diversió i creativitat a l'hora del te o del sopar.

Aquesta vaixella aporta diversió i creativitat . Foto: Shutterstock

Blanc immaculat amb rivets en plata o or



Aquesta vaixella sorprèn per la senzillesa i el minimalisme portats a la seva màxima expressió. Deixa que el menjar i la beguda siguin els veritables protagonistes. S'aconsella combinar-la amb estovalles i tovallons de diversos colors, estampats, o fins i tot a quadres.