La venda de propietats de luxe a la Costa Brava viu un any excepcional

La compra d'habitatge de luxe a la Costa Brava viu un moment dolç i sembla que no hi entén, de crisi. Al contrari, durant els tres primers trimestres d'aquest any s'han batut rècords amb la venda de 35 milions d'euros en propietats al litoral gironí. Destaquen, especialment, dues vendes residencials importants a Platja d'Aro, amb un habitatge situat a primera línia de mar i una vil·la de luxe, també a tocar el front marí, a la zona d'Aiguablava, a Begur. En ambdós casos i com sol ser habitual, les dues propietats seran per a compradors internacionals que veuen la Costa Brava com un mercat molt atractiu.

Són dades facilitades per la companyia Lucas Fox, la immobiliària líder en el mercat residencial de luxe a l'Estat. L'espectacularitat de les dues propietats venudes es tradueix en unes xifres marejants: totes dues sumen un valor combinat de 15,7 milions d'euros, cosa que fa que la companyia immobiliària tingui el 100% de quota del mercat súper-prime (el que se situa per sobre dels 7 milions d'euros) de la Costa Brava.

Tom Maidment, soci de Lucas Fox i director de les oficines de la Costa Brava i Maresme, confirma que aquest està "sent un any excepcional per a Lucas Fox a la Costa Brava i els nostres resultats del tercer trimestre són els millors que mai hàgim registrat". Maidment destaca la bellesa natural dels seus paratges, l'exclusiva costa i la proximitat a Girona i Barcelona com a elements principals que han convertit la Costa Brava en un autèntic imant per a diverses tipologies de compradors.



Un mercat dinàmic que atreu compradors internacionals

"En els últims temps s'han sumat moltes propietats interessants al mercat local, des de finques històriques fins a vil·les costaneres d'elegant disseny, que estan atraient un perfil de comprador estranger molt exigent. Així ho demostren les dues transaccions principals realitzades a la Costa Brava des de principi d'any, que, a més de respondre a les exigències d'aquest perfil comprador molt alt, testifiquen la fortalesa de la nostra marca i de la seva capacitat per atreure inversió internacional", ha comentat.

En el tercer trimestre de 2019, l'oficina de Lucas Fox Costa Brava ha vist com augmentava el preu mitjà per venda en un 28% fins a aconseguir 1,6 milions d'euros. El 37% dels compradors han estat locals, un altre 37% prové del nord d'Europa i la resta es divideix entre Rússia, els Estats Units i Centreamèrica. Un 58% dels compradors han adquirit una segona residència; un 21%, residència principal, i un 16% ha comprat amb finalitat d'invertir.



Les estadístiques del Ministeri de Foment mostren que el nombre de transaccions de vendes a la província de Girona (inclosa la Costa Brava) ha augmentat aquest any en un 2,2%, respecte al mateix període de 2018, però, en comparació amb el primer trimestre d'aquest mateix any, l'augment és de gairebé un 10%. Respecte al segon trimestre de 2014, el nombre de transaccions ha augmentat en prop d'un 52%, però encara està un 31% per sota del pic aconseguit l'any 2007, segons aquestes dades.