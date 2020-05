Buch1900 incorpora una soldadora d'última generació al seu procés de producció de finestres SUMUM

Buch1900 és una empresa altament innovadora i dinàmica que s'ha establert en la indústria de la finestra com un dels líders del sector. És una empresa viva, flexible i d'altes capacitats, que porta el canvi i el creixement com una part imprescindible del seu ésser. No només representa un exemple perfecte d'un procés industrial, sinó que el millora, concretant un nou escenari en el món de la producció de finestres.

Buch1900 ha anticipat l'aplicació de l'avantguarda dins del sector. Fabricació en el núvol, automatització avançada, digitalització, són només algunes de les característiques d'un model àgil i interconnectat, facilitant i optimitzant el procés de producció de les finestres d'altes prestacions SUMUM, un referent a escala nacional.

Per això, des d'aquest mes de gener, compta com a part destacada del seu procés productiu de finestres SUMUM, amb una soldadora Graf Synergy d'última generació. Una innovadora soldadora que permet la fusió dels perfils de manera que queden perfectament alineats, amb la qual cosa es genera un resultat visual sorprenent, que fins avui no s'aconsegueix amb cap altre mètode de soldadura tradicional.

D'aquesta manera les finestres SUMUM es beneficien d'un acabat de qualitat i d'una presència visual a les cantonades que arriba a nivells d'excel·lència absoluta, i que suposa un gran salt endavant respecte a qualsevol estàndard previ. Una presència visual que no té res a envejar als acabats de finestres elaborades amb altres materials.

Buch1900 s'ha convertit en un lloc de treball digital format per professionals tècnicament especialitzats, i amb una marcada orientació cap al servei i la creació de valor mitjançant la resolució de necessitats del client final. Per això les noves finestres SUMUM elaborades per Buch1900, amb la participació d'aquesta nova soldadora, asseguraran una estètica mai aconseguida.

Aquesta revolució productiva és totalment coherent amb la seva llarga tradició de cinc generacions de professionals de la fusta, i és tot un referent en l'elaboració de mobles i decoració en fusta, totalment personalitzats i a mida, pels nivells excepcionals aconseguits en la qualitat estètica dels seus acabats i presència dels seus productes.